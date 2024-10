Aufregung an Schule in Stuttgart-Vaihingen

Immer wieder tauchen in Stuttgart Berichte auf, Schulkinder würden von verdächtigen Personen angesprochen. Jetzt ermittelt die Polizei in zwei Fällen an einer Grundschule in Vaihingen. Die Schule hat sich an die Eltern gewandt.

Jürgen Bock 29.10.2024 - 16:00 Uhr

Was da in zwei Briefen einer Grundschule in Vaihingen an die Elternschaft steht, hat es in sich. „Kind auf dem Nachhauseweg angesprochen“, lautet die Überschrift des ersten. Geschildert wird darin, dass ein Mann ein Mädchen am vergangenen Mittwoch kurz vor den Herbstferien auf dem Heimweg nach dem Unterricht angesprochen habe. Er habe es gefragt, ob es nicht mit zu seinem Auto kommen wolle, er habe dort Lego. Das Mädchen habe sich geweigert, sei weitergegangen und habe seine Eltern informiert. Die riefen die Polizei.