Aufstieg mit VfB Stuttgart Ein Meister bringt die Torfrauen des VfB auf Trab
Philipp Meister trainiert nach dem Karriereende beim SV Leonberg/Eltingen die Torfrauen beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Über eine frühe Vision und große Pläne.
Philipp Meister trainiert nach dem Karriereende beim SV Leonberg/Eltingen die Torfrauen beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Über eine frühe Vision und große Pläne.
Im August 2025 hütete Philipp Meister das Tor des SV Leonberg/Eltingen im Landesliga-Derby gegen die SKV Rutesheim, am vergangenen Sonntag feierte er die Meisterschaft der Zweiten Liga und den Aufstieg mit den Frauen des VfB Stuttgart, wo er gemeinsam mit Kollegin Miriam Hanemann die Torhüterinnen trainiert.