Aufstiegsplan gescheitert: Vier-Tore-Abfuhr für Türkspor Stuttgart im Relegationsfinale

Der Optimismus war groß gewesen. Gleiches galt am Ende für die Enttäuschung. Die Fußballer von Türkspor Stuttgart haben den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Im Relegationsfinale unterlagen die Wahl-Cannstatter am Samstag dem SV Rohrau in Plattenhardt mit 0:4. Das Ergebnis fiel letztlich deutlich aus, spiegelt den Spielverlauf aber nur teilweise wider. Türkspor war lange auf Augenhöhe. „Wir haben uns gut verkauft“, sagt der Trainer Memik Erdogan. Der nicht nur aus seiner Sicht entscheidende Unterschied: „Unser Gegner hat seine Chancen genutzt und ist vor dem Tor cool geblieben, wir leider nicht.“ Alle vier Treffer fielen in der zweiten Hälfte.