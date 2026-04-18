Aufstiegsrunde SV Fellbach: Die Fellbacher Basketballer scheiden im Achtelfinale aus

Der Trainer Kristiyan Borisov hat im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde eine Reaktion seiner Mannschaft auf den schwachen Auftritt zuletzt erwartet – und hat sie am vergangenen Freitagabend auch zu sehen bekommen. Das Ergebnis allerdings blieb das gleiche. Die Basketballer des SV Fellbach haben auch das Spiel bei den Hertener Löwen verloren – 80:83 nach Verlängerung. Damit ist ihre Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beendet. Im Hinspiel in der heimischen Gäuäckerhalle I waren sie noch mit 52:67 unterlegen, weil sie in der Offensive überhaupt nichts hinbekommen hatten. „Das war diesmal ein unglaublicher Kampf, wir haben alles gegeben. Am Ende waren wir müde. Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte Kristiyan Borisov.