Aufstiegsrunde TV Oeffingen: Mit viel Herzblut und Gänsehautmomenten zum Erfolg

Levi Fröschle war „komplett alle“, aber überglücklich, als er am Donnerstagnachmittag in der Rottumhalle zu Laupheim in den Armen seinen Vaters Henning lag und sich herzen ließ. Die Mama stand daneben, verdrückte ein paar Freudentränen und hielt Sohnemann Fynn in den Armen. Kurz zuvor hatten die Brüder gemeinsam mit den Verbandsliga-Handballern des TV Oeffingen im Aufstiegsturnier der Verbandsliga-Zweiten zur Oberliga die SG Ohlbach/Elgersweier mit 24:16 besiegt – und damit den Sprung in die Oberliga perfekt gemacht, nachdem schon im ersten Spiel der gastgebende HV Rot-Weiß Laupheim mit 27:11 regelrecht aus der eigenen Halle geschossen worden war.