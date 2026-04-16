Aufstiegsspiele SV Fellbach: Endet die Saison schon an diesem Freitag?

Die Aufarbeitung der jüngsten Heimniederlage hat bei den Basketballern des SV Fellbach im Training am Montagabend etwas länger gedauert. Wenn der Trainer Kristiyan Borisov alle Fehler seines Teams angesprochen hat, ist es wenig verwunderlich, dass die Wege sich erst nach Mitternacht getrennt haben. Doch auch wenn die Gastgeber dieses erste Achtelfinalspiel in der Aufstiegsrunde der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen das Team der Hertener Löwen aufgrund ihrer Offensivschwäche mit 52:67 verloren haben, noch können sie auf ein Weiterkommen hoffen. Am Freitag (20 Uhr, Rosa-Parks-Halle in Herten) steht das Rückspiel auf dem Programm, eine zweite – wenn auch letzte – Chance auf den ersten Sieg in dieser Serie. „Wir werden kleinere Anpassungen an unserem Spielplan vornehmen, wir haben dort nichts zu verlieren. Aber wir müssen Charakter und Willen zeigen“, sagt der Fellbacher Coach Kristiyan Borisov.

Genau diese zwei Dinge haben die Basketballer des SV am vergangenen Samstag vermissen lassen. Die Gäste aus Herten dagegen zeigten im finalen Viertel eine verbesserte Angriffsleistung und setzten sich entsprechend durch. „Unser Ansatz hat funktioniert. Wir hatten einen erfolgreichen Spielplan und haben vorgelegt, aber wir sind noch nicht durch“, sagt deren Trainer Robin Singh. Im zweiten Spiel erwartet er eine stärkere Fellbacher Mannschaft. „Wir werden antizipieren müssen, welche Veränderungen der Gegner vornehmen wird“, sagt er. Dabei ist er recht gelassen, schließlich kann er auch während des Spiels noch entsprechend Anpassungen vornehmen. Der SV Fellbach hofft auf ein drittes Spiel am Sonntag Am liebsten wäre es Robin Singh, wenn die Hertener Löwen die Serie an diesem Freitag mit einem Sieg abschließen könnten. Sollten dagegen die Basketballer des SV Fellbach gewinnen, käme es am Sonntag, 16 Uhr, zu einem Entscheidungsspiel in Fellbach. Darauf hofft ja Kristiyan Borisov. Allerdings weiß er auch, dass sein Team dafür in Herten ein anderes Gesicht zeigen muss, als es das zuletzt getan hat. „Ich erwarte eine Reaktion. Ich bin optimistisch, weil ich weiß, dass wir das bessere Team sind“, sagt er. Tatsächlich hat es in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, dass es auch in schwierigen Situationen bestehen kann. Aber dann sollten Spieler wie Tyseem Lyles, Nelson Okafor oder auch Jeremy Kolev unbedingt wieder zu ihrer Form finden. Wenn nicht, endet die Saison für sie an diesem Freitagabend.