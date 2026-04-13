Nasenlose Figuren, feiner Humor: Der preisgekrönte Cartoonist Michi Brezel gibt beim Künstlergespräch in Waiblingen Einblicke in seine kreative Welt.

Der preisgekrönte Cartoonist Michi Brezel aus Dresden kommt am Freitag, 17. April, zu einem Künstlergespräch nach Waiblingen. Anlass ist die aktuelle Ausstellung der Galerie Stihl „Die lieben Nachbarn! Deutschland und Österreich“, die anhand von Karikaturen der Frage nachgeht, was die beiden Länder voneinander unterscheidet und was ihnen gemeinsam ist.

In der „Titanic“ und im „Eulenspiegel“ Cartoons veröffentlicht Die Kuratorin der Ausstellung, Susanna Schnelzer, unterhält sich von 19 Uhr an mit Michi Brezel über sein Leben als Cartoonist und seine kreativen Schaffensprozesse. Brezel, dessen Cartoons unter anderem in Satiremagazinen wie „Titanic“ und „Eulenspiegel“ veröffentlicht werden, verrät, wie er seine Inspirationen im Alltag, in der Popkultur oder in den Nachrichten findet.

Die Karikaturen des 1982 in Brandenburg geborenen Zeichners widmen sich oft zwischenmenschlichen Beziehungen und alltäglichen Situationen, die sich gerne auch auf Tiere oder beseelte Gegenstände ausweiten. „Ein besonderes Interesse hegt er dabei für die verborgenen Kommunikationsebenen – genau jene Momente also, in denen Missverständnisse zu herrlich kuriosen Situationen führen“, heißt es in der Ankündigung.

„Als Erwachsener den Absprung nicht geschafft“ – Brezels Erfolg

Brezel selbst sagt über sich, er habe schon als Kind gerne Witzbilder gezeichnet, „und dann als Erwachsener irgendwie den Absprung nicht geschafft“. Ein Glück. Für seine pointierten Beobachtungen großer und kleiner Gesellschaftsthemen wurde er im Jahr 2023 mit dem 1. Platz beim internationalen Kaktus Cartoon Award ausgezeichnet.

Markenzeichen: Eiförmige Köpfe, aber keine Nasen

Bei seinen Karikaturen arbeitet Michi Brezel ganz klassisch per Hand mit schwarzen Konturlinien, die er anschließend liebevoll mit Aquarellfarben koloriert. Sein besonderes Markenzeichen sind die eiförmigen Köpfe seiner Figuren, die grundsätzlich keine Nasen haben. Nur für Tiere macht Michi Brezel eine Ausnahme. Wieso das so ist – auch diese Frage wird beim Künstlergespräch in der Galerie Stihl Waiblingen eine Rolle spielen.

Die Teilnahmegebühr für das knapp einstündige Gespräch kostet fünf Euro pro Person. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Die Galerie Stihl empfiehlt deshalb ein rechtzeitiges Erscheinen.