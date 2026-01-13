Ende Februar hätte Kabarettist Torsten Sträter in der Porsche-Arena auftreten sollen. Der Auftritt ist abgesagt. Gibt es einen Ersatztermin? Und was passiert mit gekauften Tickets?

Torsten Sträter hat bis Ende März alle Termine abgesagt. Auch der Auftritt am 25. Februar in der Stuttgarter Porsche-Arena fällt ins Wasser. Im Netz reagieren Fans mit Bedauern. „Toller Kerl. Gute Besserung, Hr. Sträter. Erholen Sie sich gut“, lautet ein Kommentar auf X. Ein anderer:„ Ich hoffe, es ist nicht wieder die Depression und wünsche auf jeden Fall gute Besserung!“

Das Management des 59-Jährigen gab als Grund für die Absagen „ eine Erkrankung, die eine längerfristige Regenerationsphase erfordert“ an. „Das Management bittet darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen“, hieß es weiter.

Torsten Sträter in Stuttgart: Wie bekommt man sein Geld zurück?

Eine Frage, die sich Karteninhaber stellen dürften ist die, was mit den Tickets passiert. Denn eine Ersatzshow für das Programm „Mach mal das große Licht an“ wird es in Stuttgart nicht geben. Dies sei „aufgrund der Vielzahl der Termine“ nicht möglich, teilte das Management mit.

Kartenbesitzer, die ihr Geld zurück haben möchten, können sich an die Hotline des Ticketanbieters Easyticket wenden. Die Nummer lautet: 0711/2555555. Diejenigen, die im Besitz eines Papiertickets sind, schreiben eine Mail mit Bankverbindung und Telefonnummer an info@easyticket.de. Außerdem sollte ein Foto des eingerissenen Papiertickets im Anhang mitgeschickt werden.

Kommt Torsten Sträter wieder nach Stuttgart?

Ja, der gebürtige Dortmunder hat weitere Auftritte in Stuttgart und der Region geplant. Im Rahmen seiner aktuellen Tour tritt er am 6. Oktober in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf. In Stuttgart ist er wieder im kommenden Jahr zu Gast. Der Termin für das neue Programm „Die Zyklopen von Saint-Tropez“ steht auch schon fest: Am 21. Mai wird Sträter in der Porsche-Arena auftreten. Für beide Shows sind noch Tickets erhältlich.