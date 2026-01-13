Ende Februar hätte Kabarettist Torsten Sträter in der Porsche-Arena auftreten sollen. Der Auftritt ist abgesagt. Gibt es einen Ersatztermin? Und was passiert mit gekauften Tickets?
13.01.2026 - 08:54 Uhr
Torsten Sträter hat bis Ende März alle Termine abgesagt. Auch der Auftritt am 25. Februar in der Stuttgarter Porsche-Arena fällt ins Wasser. Im Netz reagieren Fans mit Bedauern. „Toller Kerl. Gute Besserung, Hr. Sträter. Erholen Sie sich gut“, lautet ein Kommentar auf X. Ein anderer:„ Ich hoffe, es ist nicht wieder die Depression und wünsche auf jeden Fall gute Besserung!“