Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro. Das fusionierte Unternehmen wäre ein Branchenriese, benötigt aber noch die Zustimmung der Kartellbehörden.
29.04.2026 - 10:53 Uhr
Der Aufzughersteller Kone aus Finnland übernimmt den deutschen Konkurrenten TK Elevator und zahlt dafür 29,4 Milliarden Euro. Entstehen solle eines der weltweit führenden Aufzugs- und Fahrtreppenunternehmen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Das fusionierte Unternehmen hätte mehr als 100.000 Beschäftigte in mehr als 100 Ländern und einen jährlichen Umsatz von 20,5 Milliarden Euro. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.