Auktion bei Eppli So kamen die Adenauer-Schätze nach Stuttgart
Am Samstag versteigert das Auktionshaus Eppli wertvolle Gegenstände aus dem Nachlass des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Wie landen solche Schätze in Stuttgart?
Am Samstag versteigert das Auktionshaus Eppli wertvolle Gegenstände aus dem Nachlass des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Wie landen solche Schätze in Stuttgart?
Große Geschichte liegt in der Luft, wenn im Stuttgarter Auktionshaus Eppli am Samstag eine ganz besondere Auktion beginnt. Es kommen unter anderem fünf Positionen mit wertvollen Gegenständen aus dem Nachlass Konrad Adenauers zum Aufruf. Der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hätte in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert. Die Startpreise samt Aufgeld liegen für die fünf Lose insgesamt bei über 25.000 Euro.