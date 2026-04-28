Auktionshaus Eppli in Stuttgart: Kein großes Interesse am Nachlass von Konrad Adenauer

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Verkauft an? Diese klassische Auktionsformel kam am Samstag weniger als gedacht zum Einsatz. Im Auktionshaus Eppli sollten fünf Dinge aus dem Nachlass von Konrad Adenauer (1876-1967) unter den Hammer kommen. Doch das Interesse an den persönlichen Sachen des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland hielt sich in Grenzen.

„Eppli hatte bereits im Herbst 2020 mehrere Stücke aus dem Besitz von Konrad Adenauer im Rahmen einer Auktion angeboten – darunter Boccia-Kugeln sowie eine Flasche Portwein aus dem Geburtsjahr Adenauers, die er von General Franco zu seinem 90. Geburtstag erhalten hatte“, sagt Eppli-Sprecherin Christine Bodon. Damals war ein Erlös von rund 60.000 Euro zusammengekommen. Dieses Mal war es weitaus weniger.

Wer die Auktion verpasst hat, kann noch zuschlagen

Für ein Startgebot von 14.000 Euro sollte ein prunkvoll gestalteter Brieföffner mit Münzschaft und Saphirbesatz versteigert werden. Mit ihm öffnete Adenauer Korrespondenzen aus Politik und Weltgeschehen. Doch es gab keine Bieter. Das galt auch für einige Goldmünzen mit Adenauers Konterfei. Startpreis: 7000 Euro. „Das heißt, hier haben Interessierte, die die Auktion verpasst haben, noch die Möglichkeit zum Festpreis zuzuschlagen“, heißt es auf der Internetseite von Eppli.

Diese Münzen sind noch zu haben. Foto: Eppli

Besser lief es bei drei anderen Dingen aus dem persönlichen Nachlass von Konrad Adenauer. Seine Manschettenknöpfe wechselten für 2600 Euro den Besitzer. Der Startpreis lag bei 850 Euro. Zudem konnte die historische Stadtansicht samt Krimi von Agatha Christie für 400 Euro versteigert werden. Zwei Gold- und eine Neusilbermedaille brachten 3600 Euro ein.