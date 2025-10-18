Eppli eröffnet glanzvoll mit 350 Gästen sein neues Auktionshaus – und erlebt eine kleine Sensation: Eine Kaiser-Preziose aus dem legendären „Dosenkrieg“ ist wieder aufgetaucht.
18.10.2025 - 23:31 Uhr
Wo einst Kinderherzen beim Anblick von Puppenhäusern, Eisenbahnen und Bausteinen höherschlugen, funkeln heute Diamanten, Designerjacken und Antiquitäten: Etwa 350 Gäste sind am Samstagabend zur feierlichen Eröffnung des neuen Eppli Auktionshauses am Stuttgarter Marktplatz gekommen, das in den traditionsreichen Räumen des früheren Spielwaren Kurtz ein neues Zuhause gefunden hat.