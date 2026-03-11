Aus für Supermärkte-Kette Tegut: Was wird jetzt aus den Filialen in Stuttgart und der Region?

Es ist das endgültige Aus für eine Supermarktkette, die sich in Deutschland als Bio-Pionier einen Namen gemacht hatte: Die Schweizer Migros-Genossenschaft Zürich (GMZ) verkauft ihre defizitäre Tochter Tegut und zieht sich vollständig vom deutschen Markt zurück. Der Handelsriese Edeka übernimmt nach bisherigen Erkenntnissen rund 200 der insgesamt über 300 Tegut-Filialen. Für die restlichen Standorte laufen intensive Verhandlungen – mit Rewe über das „zweitgrößte Paket“, wie Migros auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch bestätigte.