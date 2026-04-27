Die Rettung des gestrandeten Buckelwals „Timmy“ wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet. Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert musste ins Krankenhaus. Nun ist sie aus dem Koma aufgewacht.
Während der Rettungsaktion für den Buckelwal „Timmy“ vor der Insel Poel kam es zu einem tragischen Vorfall. Die Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert, die maßgeblich an der Rettung beteiligt war, erlitt einen schweren gesundheitlichen Rückschlag. Nach Tagen im Koma gibt es nun erste hoffnungsvolle Nachrichten, doch ihr Zustand bleibt ernst.