Aus Saiya wird Omoi Statt Ramen, Matcha-Specials und Onigirazu
Das Saiya hat sich aus Stuttgarts Innenstadt verabschiedet. Mit Omoi betritt man nun die instagram-taugliche Welt des asiatischen Cafés mit Matcha und Snacks wie Onigirazu.
Das Saiya hat sich aus Stuttgarts Innenstadt verabschiedet. Mit Omoi betritt man nun die instagram-taugliche Welt des asiatischen Cafés mit Matcha und Snacks wie Onigirazu.
In Stuttgarts Innenstadt ist immer was los, alles ist in Bewegung, auch kulinarisch gesehen wird sich gern mal ausprobiert und Neuland betreten – so wie mit Omoi und einem Snack, den man sonst nur von Tik-Tok kennt: Onigirazu.