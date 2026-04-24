Aus Saiya wird Omoi: Statt Ramen, Matcha-Specials und Onigirazu

In Stuttgarts Innenstadt ist immer was los, alles ist in Bewegung, auch kulinarisch gesehen wird sich gern mal ausprobiert und Neuland betreten – so wie mit Omoi und einem Snack, den man sonst nur von Tik-Tok kennt: Onigirazu.

Doch der neue Spot an der Hauptstätter Straße ist gar nicht so neu – zumindest, was das Interior angeht. Wer das Restaurant in rosa-grau mit Mamor-Elementen betritt, merkt schnell: „Moment, der Look kommt mir bekannt vor.“ Und zwar aus dem Saiya.

Experimentierfreudiges Team setzt auf neue Konzepte in Stuttgart

Das ist aber kein Zufall, denn auch das Team, rund um Betreiber Phuc Nguyen Duc aus dem Origami, ist gleich und bleibt experimentierfreudig. Neue Konzepte können schließlich auch gut funktionieren, das wurde schon mit dem Enso und dem Okyu bewiesen.

Nur mit dem Saiya sei man einfach etwas zu spät auf den „Ramen-Zug“ mitaufgesprungen. „Es hat nicht so gut funktioniert“, lässt uns Omoi-Café-Managerin Hai My wissen.

Dafür ist das Team jetzt umso motivierter. „Wir haben dann nach einem Konzept gesucht, das hier gut reinpassen würde – es ist schließlich eine 1-A-Lage.“ Und so sei man auf den Trend „Asiatisches Café“ kommen. Matcha sei ein großes Thema. Und weil man mit dem Origami alle Zutaten da habe, gibt es nun ganz frische Onigirazu, bunt-gemixte Sushi-Sandwiches, dazu.

Kreative Onigirazu-Varianten erobern Stuttgart

Innerhalb einer Woche verfestigte sich das Konzept, verschiedene Onigirazu-Varianten mit Slow Grill Chicken, Hot Red Tuna und vegan mit Buchenpilzen und Kräuterseitlingen wurden kreiert, bunte Bowls und belegte Sauerteigbrote mit Brot von der Brotique kamen hinzu. „Wir haben einfach mal gemacht und dann wird man ja sehen, ob es angenommen wird oder nicht.“

Das Omoi befindet sich mitten in der Softeopening-Phase und probiert sich auch in Sachen Matcha aus. Highlights auf der Karte sind unter anderem die Matcha-Variationen mit Tiramisu- und Banana-Cake-Topping. Und auch der asiatische, fluffige Kuchen mit Sahne und Erdbeeren ist sehr besonders und weckt eventuell ein Gefühl von Liebe in einem oder auch die Sehnsucht zu reisen, was Omoi letztendlich auch bedeutet.

Der neue Spot soll Gemütlichkeit ausstrahlen und heißt einen herzlich willkommen – eine moderne, kreative Spielwiese für alle, die offen für Food-Trends sind. Man darf also gespannt bleiben.

Omoi, Haupstätter Str. 57, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 8-18, Sa+So 9-18 Uhr