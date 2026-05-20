Ein Amerikaner, der sich im Kongo mit dem Ebola-Virus angesteckt hat, wird in einer Isolierstation der Berliner Charité behandelt. Seine engsten Angehörigen sollen nun folgen.

red/dpa 20.05.2026 - 17:42 Uhr

Nach der Aufnahme eines Ebola-Patienten in der Berliner Charité sollen auch die Familienangehörigen des US-Amerikaners nachkommen. Seine Ehefrau und vier Kinder sollen ebenfalls in die Sonderisolierstation des Universitätsklinikums gebracht werden, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Hintergrund sei ein entsprechendes Hilfeersuchen der US-Behörden.