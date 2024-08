In der Region Kraichgau-Stromberg gibt es bereits 100 Hügel-Sofas, die zum Entspannen einladen. Wir stellen fünf in der Nähe von Ludwigsburg vor.

Der Tourismusverein Kraichgau-Stromberg hat inzwischen 100 Hügel-Sofas in der Region zwischen Heidelberg, Heilbronn und Karlsruhe aufgestellt. Die ergonomisch geformten Bänke laden zum Relaxen ein – etwa auf einer Rad- oder Wandertour. Vielerorts wird man hier mit einem prächtigen Ausblick belohnt. Das Motto, mit dem der Verband wirbt: „Runter von der Couch und rauf aufs Hügel-Sofa!“ Die besonderen Bänke dienen als eines der Aushängeschilder des Tourismusvereins.

Unsere Redaktion stellt einige der Hügel-Sofas vor, die in der Region Stuttgart oder in der Nähe von Ludwigsburg liegen.

Inzwischen gibt es zahlreiche Hügel-Sofas in der Region. Hier im Bild Kraichtal. Foto: Stadt Kraichtal

1. Hügel-Sofa in Aurich bei Vaihingen

Spazieren oder radeln entlang des Kreuzbachs: zwischen Großglattbach und Aurich (Vaihingen an der Enz) lassen sich schöne Touren unternehmen. Nur wenige Kilometer entfernt fließt die Enz und auch einen Blick auf die typischen Felsen der Region lässt sich hier genießen. Wer eine Pause braucht, findet in der Nähe des Großglattbacher Riedbergs sein Hügel-Sofa. Und wer gerne alte Fachwerkhäuser bestaunt, kann von hier aus außerdem einen kleinen Ausflug nach Aurich machen. Bereits im zwölften Jahrhundert soll der Ort urkundlich erwähnt worden sein. Manche sagen: ein Ort, der an die gute alte Zeit erinnert.

2. Hügel-Sofa Vaihingen-Roßwag

In nur 40 Minuten zu Fuß oder 20 Minuten mit dem Fahrrad vom Hügel-Sofa Aurich liegt schon das nächste. In Richtung Roßwag an der Enz gelegen, befindet sich ein weiteres Hügel-Sofa (in Google Maps als „Aussichtspunkt Liegestuhl“ markiert). Unter anderem die Enzschleife lässt sich im Rahmen eines Rundweges erkunden. Wer Zeit und Energie für eine große Wanderroute hat, der findet hier auch einen Wanderweg über die Weinbergterrassen, Schloss Mühlhausen und die dortigen Felsengärten.

Naturschutzgebiet Felsengärten an der Enzschleife bei Mühlhausen an der Enz: /IMAGO/Jürgen Wackenhut

3. Hügel-Sofa in Lienzingen bei Mühlacker

Nicht mehr im Kreis Ludwigsburg gelegen, aber nicht allzuweit entfernt, gibt es auch in Lienzingen, einem Stadtteil von Mühlacker, ein Hügel-Sofa. In dem Ort selbst – mit Blick auf Fachwerk – befindet sich die gemütliche Bank. Von hier aus lassen sich verschiedene Rundtouren oder Spaziergänge starten. Unter anderem kommt man über einem Wanderweg vorbei am Roßweiher zum Kloster Maulbronn und wieder zurück über den sogenannten Wengertsweg (15 Kilometer).

Auf dem Gelände des Klosters Maulbronn. Foto: www.imago-images.de/xSinaEttmerx

4. Hügel-Sofa in Bietigheim bei der Kammgarnspinnerei

In einer anderen Ecke der Region, nördlich von Bietigheim-Bissingen, befinden sich weitere Hügel-Sofas. Im Waldgebiet westlich von der einstigen Kammgarnspinnerei befindet sich die gemütliche Sitzgelegenheit. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Fabrik samt Direktorenvilla und anderen Bauten errichtet. Heute ist die Kammgarnspinnerei ein Wohngebiet. Vom Hügel-Sofa aus lässt sich aber nicht nur das Gelände, sondern auch die Stadt Bietigheim mit schweifenden Blicken erkunden.

Das Viadukt Bietigheim. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Thomas Heitz

5. Hügel-Sofa in Besigheim

Nicht weit entfernt davon liegt im Weinort Besigheim ein Hügel-Sofa. Die malerische Ortschaft zieht an den Wochenenden viele Ausflügler an. Gleich bei der Neckarhalde – direkt an einem Weg dort – befindet sich die besondere Bank. Ein perfekter Halt im Aufgalopp zu mehreren Rundwegen. Hier mündet unter anderem die Felsengarten-Tour, die über die Hessigheimer Felsengärten führt. Wer dagegen eher einen kleinen Ausflug machen will, kann auch den Weg über Besigheim direkt nehmen, um die historische Altstadt zu erkunden.

Christina Lennhof, die Geschäftsführerin des Kraichgau-Stromberg Tourismusvereins, freut sich über die aus Querlatten gebauten Bänke in der Region und macht eifrig Werbung für die Gegend: „Die Hügel-Sofas im Land der 1000 Hügel sind ein wunderbares Angebot für alle, die Erholung in der Natur suchen und die Schönheit unserer Region erleben möchten.“

Karten des Vereins und weitere Informationen

Die Hügel-Sofas

Alle Hügel-Sofas findet man in den neuen Rad- und Wanderkarten des Vereins (Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. ) oder in der entsprechenden Komoot Collection. Weitere Informationen zum Verein, der von den Kommunen in der Region finanziert wird, auch unter www.kraichgau-stromberg.de

Neue Erlebniskarte für die Region

Neben der Karte zu den Hügel-Sofas gibt es seitens des Vereins auch eine neue Erlebniskarte für die Region. Die Karten sind ab sofort über die Homepage des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. (https://www.kraichgau-stromberg.de/service/broschueren) oder den Tourist-Informationen erhältlich.