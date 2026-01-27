Vom Alltags- über Sport- bis zum Wohnwagen. Auto ist nicht gleich Auto – das zeigen die sechs Automuseen in der Region, wo alle Arten von Fahrzeugen ausgestellt sind.

Autos sind nicht nur Fortbewegungsmittel, Autos sind auch Zeitzeugen und erzählen Geschichten. Wie ging das Reisen in der Zeit des Rokoko? Woraus besteht ein Auto? Wie bequem war früher eine Busreise und wie groß ist eigentlich ein alter Straßenkreuzer aus den USA? Solche Fragen beantworten diese sechs Automuseen in der Region. Spannend, spielerisch und nostalgisch mutet dieser Ausflugstipp an.

1. So ging Camping früher Der Alpenpass im Hymer- Museum präsentiert mobiles Reisen von damals. Foto: Hymer Museum Den Namen Hymer verbinden viele mit Camping, Urlaub, Erholung, Unabhängigkeit. Denn Hymer steht für die Welt des Reisens und zwar mit seinem eigenen Hotel. Wie nun die Reise des Caravan- und Reisemobilherstellers begonnen hat, kann man im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee erkunden. Auf über 6000 Quadratmetern wird die Geschichte des mobilen Reisens erzählt. 80 Fahrzeuge erzählen Geschichten von Abenteuern und Urlaubsfreuden. Das Besondere ist, dass die Kuratoren hierfür die Perspektive des Reisenden gewählt haben. Die Dauerausstellung wird ergänzt durch regelmäßige Workshops für Kinder wie beispielsweise: den eigenen Wanderrucksack gestalten.

Tipp: Die Sonderausstellung zum Thema „Reisen im Rokoko“. Was musste bei der Reiseplanung beachtet werden, wie waren die Straßen und wo konnte man übernachten?

2. Sportwagen aus Stuttgart

Die Geschichte des Porsche im Museum in Stuttgart. Foto: imago

Ein Programm maßgeschneidert für Kinder. Das Porsche Museum in Stuttgart ist eine Zeitreise durch die Fahrzeugmodelle des Sportwagenherstellers. Außerdem erfahren Kinder aus welchen Teilen die Autos bestehen.

Größere Kinder können Näheres über die Materialkunde erfahren, kleinere ihren eigenen Sportwagen basteln. Die Sammlung des Museums umfasst mittlerweile 800 Exponate, darunter 200 Motorsportfahrzeuge.

3. Vom VW Golf bis zum Traktor

Die Exponate im Automuseum Wolfegg wechseln regelmäßig. Foto: Automuseum Wolfegg

Die einen fühlen sich in diesem Museum in ihre Kindheit versetzt, bei anderen hüpft das Oldtimerherz. Im Automuseum in Wolfegg ist vom Sportwagen bis zum sportlichen VW Golf, vom Motorrad bis zum Traktor eine große Bandbreite an Fahrzeugen unter einem Dach zusammengetragen. Hier heißt es auch: Eintauchen in eine Welt voller Nostalgie und spannender Geschichten.

4. Das erste Benzin-Auto der Welt

Zeitgeschichte im Mercedes-Benz-Museum erleben: Das erste Benzin-Automobil der Welt (li.) von 1886 und ein Autotransporter aus dem Jahr 1964﻿. Foto: Mercedes-Benz AG

135 Jahre Automobilgeschichte unter einem Dach finden Besucherinnen und Besucher im Mercedes Benz Museum in Stuttgart. 1886 erfanden Carl Benz und Gottlieb Daimler das Automobil. Auf 16500 Quadratmetern stehen in zwölf Räumen 160 Fahrzeuge, von den ältesten Automobilen der Geschichte bis hin zu Forschungsfahrzeugen. Doch auch Omnibusse und Lastwagen oder Rettungsfahrzeuge haben ihren Platz in der Ausstellung.

5. Boxenstopp

Tübingen hat nicht nur eine zauberhafte Kulisse, sondern auch ein Automuseum zu bieten. An fünf Tagen in der Woche können Besucherinnen und Besucher Motorräder, Autos, Modellbahnen und noch einiges mehr bestaunen. Das älteste Exponat in der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1914. Dabei handelt es sich um ein englisches Motorrad der Firma Triumph.

6. U-Boot und American Dream Cars

Das Unterwasserboot U17 (li.) auf seinem Weg ins Technik Museum und ein American Dream Car (re.) Foto: Technik Museum Sinsheim

Das Museum in Sinsheim ist kein reines Automuseum. Es ist ein Technikmuseum. Aber mit zahlreichen Exponaten, die Autofans zum Träumen bringen. Von der Motorkutsche bis zum eleganten Rolls Royce deckt die Ausstellung zahlreiche Fahrzeuge der Auto-Geschichte ab, darunter auch Rennfahrzeuge aus den 1930er Jahren. Eine Rarität ist die Ausstellung der Maybach-Fahrzeuge, die von 1921 bis 1941 produziert wurden, sowie das originalgetreue Unterwasserboot U17. Die American Dream Cars, die riesigen, farbenfrohen Straßenkreuzer der 1950er und -60er sind bis 6. Februar aufgrund von Renovierungsarbeiten beschränkt zugänglich.

