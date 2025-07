Zwischen hohen Maispflanzen die Orientierung verlieren – das geht ab sofort in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Am Sonntag eröffnet der 3,3 Hektar großer Irrgarten in Kuhform.

Nach links? Oder doch lieber rechts abbiegen? Im neuen Maislabyrinth in Erdmannhausen kann man schnell mal den Durchblick verlieren.

Seit Mitte Juli können dort Groß und Klein ihren Orientierungssinn testen und sich durch das Labyrinth kämpfen. Am Sonntag, 27. Juli, findet von 14 bis 17 Uhr die offizielle Eröffnung statt. „Es wird eine Bewirtung mit Roter Wurst und Softeis für die Kinder geben“, sagt Alexandra Klopfer vom gleichnamigen Milchviehbetrieb in Erdmannhausen.

Von der Idee zum Labyrinth

Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie das Projekt umgesetzt. Zum ersten Mal. Wie die Idee so konkret wurde, kann sie gar nicht mehr so genau sagen. „Wir saßen ein bisschen zusammen, als die Idee zum Labyrinth aufkam“, so die 35-Jährige. Das Vorhaben habe „Fahrt aufgenommen“ und so habe die Familie im Frühjahr entschieden es „einfach mal auszuprobieren“.

Das Labyrinth sieht aus wie eine Kuh

Ende April wurde der Mais gesät. Von Oben betrachtet sieht der etwa 3,3 Hektar große Irrgarten aus wie eine Kuh. „Das funktioniert mit GPS“, erklärt Klopfer. Der Lohnunternehmer Uwe Häußermann hat Klopfer bei ihrem Vorhaben unterstützt und die Datei auf seinen Traktor übertragen. „Ein Mitarbeiter von ihm hat sich da total reingefuchst und uns viel geholfen.“ Etwa zwei Stunden dauerte der Prozess, bei dem Einzelpflanzen aus dem Labyrinth entnommen werden. Knapp 3 Monate später ist der Mais so hoch gewachsen, dass Besucher durch die entstandenen Gänge irren können.

Halloween-Event geplant

Bisher kommt das Projekt bei den Gästen gut an. „Das Maislabyrinth ist schon vor der offiziellen Eröffnung gut besucht“, so Klopfer. Besonders an Nachmittagen und an den Wochenenden sei viel los. Das Ausflugsziel soll bis in den späten Herbst hinein geöffnet bleiben. „Ich finde, das Maislabyrinth passt gut in die Herbstzeit.“ Im Idealfall soll ein Halloween-Event stattfinden: „Bis zum 1. November wird es sicherlich stehen bleiben.“