Gastronomie am Stuttgarter Schlossplatz Neues Café im Kunstgebäude – Eröffungstermin steht fest

Aus dem Café im Künstlerbund wird das Isopi All Day Café. Der neue Name ist eine Hommage an Antonio Isopi, den Bildhauer am württembergischen Hof. Der Eröffnungstermin im April steht auch fest.