Stuttgarts größter Stadtbezirk Bad Cannstatt ist bekannt für seine historischen römischen Funde. Jetzt gibt es eine neue spektakuläre Entdeckung auf einem Areal unweit der Altstadt auf einer Baustelle an der Kreuznacher/Wildbader Straße direkt beim Kurpark. Dort sind bedeutende römische und auch mittelalterliche Funde gemacht worden, die ein neues Bild für die damalige Besiedlung ergeben.

Die Archäologen hatten vermutet, dass es auf der Baustelle, auf der der Immobilienentwickler Pflugfelder 27 Eigentumswohnungen erstellen will, römische Hinterlassenschaften lagern könnte. Deshalb hat das Landesdenkmalamt mit der Firma Archaeo-BW die Bauarbeiten begleitet. Gleich zu Beginn der Arbeiten im April wurde ein erstes bedeutendes Stück entdeckt: ein römisches Urnengrab. Mittlerweile ist klar: Hier befand sich einst ein römischer Friedhof.

Gleich zu Beginn der Bauarbeiten in der Wildbader/Kreuznacher Straße wurde dieses römische Urnengrab gefunden mit einem Gefäß in der Mitte. Foto: Elina Nordwald

Über die Entdeckungen freuen sich nicht nur Grabungsleiterin Carmen Liebermann von Archaeo-BW, sondern auch Archäologe Andreas Thiel vom Landesdenkmalamt, der fast alle der früheren römischen Ausgrabungen in Bad Cannstatt in den letzten Jahrzehnten betreut hat. In dem jüngst entdeckten römischen Urnengrab wurde unter anderem auch ein helles Gefäß in der Mitte als Grabbeigabe gefunden und eine Münze, wie Liebermann mitteilt.

Grabungsleiterin Carmen Liebermann zeigt in diesem entdeckten römischen Brandgrab die verschiedenen Erdschichten, die für die Archäologen sehr wichtig für die Deutung sind. Foto: Iris Frey

Bislang wurden zwei römische Brandgräber gefunden. Die Experten haben in ihnen Holzkohleablagerungen und verziegelte Sedimente entdeckt, rote Erde, die durch den Brand ziegelartig wurde. Auch Scherben und Tierknochen fanden sich. Die Fachleute gehen davon aus, dass sich dort ein Friedhof befunden hat, welcher sich noch weiter in Richtung Kreuznacher Straße erstreckte.

Der Ausgrabungsort in Bad Cannstatt. Foto: Grafik/Lange

Pfeilergrab eines reichen Römers entdeckt

Doch nicht nur einfache römische Brandgräber wurden entdeckt, in denen die verstorbenen Römer verbrannt und mit Beigaben bestattet worden sind, auch vermutlich ein Pfeilergrab, in dem reichere Römer beigesetzt wurden. Reste eines Aufbaus aus Stein sind zu sehen. Thiel zeigt eine Animation eines römischen Gräberfelds mit Pfeilergräbern aus Heidelberg, bei denen eine Ähnlichkeit zu Cannstatt vermutet wird und bei denen auf dem Grab jeweils eine Säule in die Höhe ragt. Der Grund für diese Bauten: „Die Römer wollten nicht vergessen sein, sondern auch nach dem Tod immer noch gesehen sein.“

Auf der Baustelle sind die Archäologen an verschiedenen Stellen: Sie graben, vermessen mit dem Tachymeter (Bildmitte), notieren und dokumentieren die mittelalterlichen und römischen Funde auf ihren Tablets. Foto: Iris Frey

Auf der Baustelle wird an den verschiedenen Fundstellen gearbeitet: Es wird gegraben, notiert und vermessen. Moderne Mittel helfen heute dabei, dass die Archäologen noch genauer untersuchen können: Sie erstellen Fotoaufnahmen, messen mit dem Tachymeter-Gerät auf Stelzen, ein optisch-elektronisches Vermessungsgerät die Punkte ein und am Computer werden dann 3-D-entzerrte Aufnahmen erstellt. Auch Drohnenfotos helfen dabei, die Ausgrabung von oben aufzunehmen. „Früher musste man alles mit der Hand zeichnen“, sagt Liebermann. Jetzt gehört das Tablet mit dazu, mit dem genau beschrieben wird, was gefunden wurde..

Archäologe Andreas Thiel vom Landesdenkmalamt zeigt in dem Sensationsfund, dem entdeckten mittelalterlichen Grubenhaus, wo die hölzernen Pfeiler einst standen, dort wo die Erde im Rechteck fast schwarz dunkel gefärbt ist. Foto: Iris Frey

Noch eine Sensation wurde gefunden: mittelalterliche Grubenhäuser. Und diese weisen über die Baustelle auf den gegenüberliegenden Kurpark. Denn Thiel vermutet, dass ein Zusammenhang dieser Siedlung mit einer Burg im Kurpark-Areal besteht. Moritz Foth, Mitarbeiter im Landesdenkmalamt hat dazu vertieft geforscht und nicht nur wichtige mittelalterliche Verkehrswege auf der Gemarkung von Bad Cannstatt herausgefunden, auch, dass auf dem Gebiet des Kurparks an der Kreuznacher Straße einst eine Burg stand mit dem Namen Niederhofen.

Burg Niederhofen im unteren Kurpark vermutet

Auf alten Flurgrenzen wird in einer ovalen Struktur der Rest einer Umfriedung einer Burg angenommen. Die jetzt in unmittelbarer Nähe gefundenen Grubenhäuser würden dann zum Umfeld der mittelalterlichen Burg passen, so Thiel. „Die Grabungen von Frau Liebermann bestätigen die Burg.“

Alte historische Karten zeigen, dass gegenüber der mittelalterlichen Fundstelle an der Wildbader Straße im Kurpark die Burg Niederhofen stand, die 1287 zerstört wurde. Das hat Moritz Foth vom Landesdenkmalamt herausgefunden. Foto: Iris Frey

Von der Burg gibt es bisher noch keine Beweise vor Ort. Dort wurde noch nie gegraben, denn es befindet sich im denkmalgeschützten Kurpark. Klar sei, die Burg wurde im 13. Jahrhundert durch Rudolf I. zerstört, so Thiel. Es soll sieben Burgen im Umfeld von Cannstatt gegeben haben. Die mittelalterlichen Grubenhäuser stammen deshalb vermutlich aus der Zeit um 1287.

Die Ausgrabungen jetzt zeigen zum ersten Mal die Besiedlung rechts des Neckars, wie groß die Stadt zur Römerzeit und im Mittelalter war. Erstaunlich sei, dass sich die Grubenhäuser in bis zu zweieinhalb Metern Tiefe befänden und darüber viel abgelagerte Erde, so Thiel. Er geht davon aus, dass etwa durch Überschwemmungen oder starke Regenfälle sich viel Ablagerungsmaterial hier angelagert habe. Die mittelalterlichen Häuser seien aus Holz und Lehm gebaut worden, mit Fachwerk. „Also eigentlich ganz gemütlich mit skandinavischem Flair.“ Rechteckige dunkle Stellen zeigen die hölzernen Pfeiler und runde Kreisformen drumherum den Grabungsbereich, in dem die Pfeiler einst im Mittelalter eingegraben worden seien. Weitere Häuser und Besiedlungen vermuten die Experten 200 Meter weiter östlich Richtung oberer Kurparkanlagen.

Eines der großen römischen Fundstücke in Bad Cannstatt ist diese Amphore, die Camen Liebermann zeigt. Sie enthielt einst rund 80 Liter Olivenöl und kam damals aus Südspanien, wie Andreas Thiel erklärt. Foto: Iris Frey

Der Bauherr und Grundstückseigner, die Unternehmensgruppe Pflugfelder aus Ludwigsburg freut sich sehr über diese außergewöhnlichen Funde. „Sie zeigen, wie reich die Geschichte Bad Cannstatts ist und welchen historischen Schatz dieser Stadtteil birgt“, so eine Sprecherin. „Es freut uns, dass wir mit unserem Bauprojekt einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dieses Kapitel der Stadtgeschichte sichtbar zu machen.“ Erfreulich sei, dass die Funde nun dokumentiert und für die Nachwelt gesichert sind.

Wichtige archäologische Funde in Bad Cannstatt

Uff-Kirchhof: Einer der ältesten Friedhöfe Stuttgarts entstand bereits im 8. und 9. Jahrhundert direkt an einer wichtigen ehemaligen Römerstraße.

Pferdefriedhof: In der Düsseldorfer Straße wurde 2025 der bislang größte römische Pferdefriedhof Deutschlands entdeckt – ein viel beachteter Sensationsfund.

Wilhelmsplatz: Unweit der Altstadt im Herzen Cannstatts stießen Archäologen bei Untersuchungen auf römische Wasserleitungen.

Hallschlag: Auf dem Areal einer ehemaligen Ziegelei in der Bottroper Straße, der heutigen Freien Kunstschule Stuttgart, wurden bereits in den 1950er Jahren bedeutende römische Gräber freigelegt. Im Jahr 2013 wurden römische Siedlungen am Hattinger Platz entdeckt bei Bauarbeiten der SWSG. An der Altenburger Steige beim ehemaligen Steiggemeindehaus wurden Mauerreste der mittelalterlichen Altenburg entdeckt.

Sparrhärmlingweg: Hier wurden im Sparrhärmlingweg 6 im Jahr 2009 insgesamt 13 römische Töpferöfen einer Töpferei gefunden. Eine Scherbe eines Krugs am Kurpark könnte nun aus dieser Töpferei stammen. Im Jahr 2012 wurde im Sparrhärmlingweg ein römischer Boden aus Eichenholz entdeckt.