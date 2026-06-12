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Ausländerbehörde Stuttgart Trotz Reformen und mehr Personal: Klagen reißen nicht ab

Ausländerbehörde Stuttgart: Trotz Reformen und mehr Personal: Klagen reißen nicht ab
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Das einst von der LBBW genutzte Bollwerk-Areal wird die neue Heimat der Ausländerbehörde. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Lange Schlangen vor dem Ausländeramt sieht man nicht mehr. Betroffene berichten dennoch von massiven Problemen. Die Stadt hält dagegen. Was ist nun wahr?

Die Stuttgarter Ausländerbehörde steht seit Jahren in der Kritik. Betroffene berichten von monatelangen Wartezeiten, nicht beantworteten E-Mails und einer Terminvergabe, die oft nur über den Notfallweg möglich sei. Die Stadtverwaltung hält dagegen: Die Lage habe sich verbessert, zahlreiche Reformen seien umgesetzt worden und die Behörde arbeite weiter daran, bestehende Probleme abzubauen. Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Stadt nun aktuelle Zahlen und Einschätzungen zur Situation präsentiert.

 

Demnach wurde die Personalausstattung der Behörde seit Ende 2023 deutlich ausgebaut. Die Zahl der Stellen stieg von knapp 157 auf knapp 175 Vollzeitäquivalente Ende 2025. Gleichzeitig sank die Zahl der unbesetzten Stellen zuletzt von rund 49 auf 28. Die Verwaltung wertet dies als Erfolg ihrer Bemühungen, Mitarbeiter zu gewinnen und offene Stellen schneller zu besetzen. Um die Situation zu verbessern, setzte die Stadt nach eigenen Angaben zahlreiche Maßnahmen einer eigens eingerichteten Task Force um. Dazu gehören digitale Terminvergaben, ein Notfall-Tool für besonders dringende Fälle, digitale Antragsverfahren sowie ein digitales Anfragemanagement. Zudem wurden Zulagen eingeführt, um Stellen attraktiver zu machen.

Ob die Verbesserungen bei den Betroffenen bereits ankommen, ist allerdings umstritten. Es gibt regelmäßig Beschwerden verzweifelter Ausländer, die von erheblichen Schwierigkeiten berichten. Viele schildern, dass sie über Wochen oder Monate keinen Termin erhielten und weder telefonisch noch per E-Mail eine Antwort bekämen.

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Die Stadt widerspricht dem Eindruck einer ausschließlich auf Notfälle konzentrierten Terminvergabe. Das reguläre Terminangebot habe durchgehend bestanden, teilt die Behörde mit. Allerdings räumt sie ein, dass die Nachfrage nach Terminen das Angebot weiterhin übersteige. Deshalb werde das Notfall-Tool nach wie vor benötigt, um besonders dringende Fälle zu priorisieren.

Stadt sagt nichts zu Wartezeiten oder Anzahl vergebener Termine

Als Notfälle gelten Anliegen von Personen, deren Aufenthaltserlaubnis oder Fiktionsbescheinigung bereits abgelaufen ist oder innerhalb der nächsten sieben Tage abläuft. Diese können sich über ein spezielles Online-Tool registrieren. Wie viele Termine derzeit täglich vergeben werden, kann die Stadt nicht beziffern. Die Zahl hänge von der Verfügbarkeit der Sachbearbeiter sowie von kurzfristigen Ausfällen ab und schwanke deshalb von Tag zu Tag. Auch bei den Wartezeiten macht die Verwaltung keine konkreten Angaben. Diese seien je nach Anliegen unterschiedlich, weshalb sich kein Durchschnittswert bilden lasse.

Lange Schlangen vor der Ausländerbehörde gehören zwar der Vergangenheit an. Der Antragsstau hat sich allerdings ins Internet verlagert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Diese Antworten dürften die Kritiker kaum zufriedenstellen. Denn ohne Angaben zu Terminkapazitäten oder Wartezeiten bleibt offen, ob und in welchem Umfang sich die Situation tatsächlich verbessert hat. Zahlen gibt es dennoch: Sie basieren auf Auswertungen der privaten Initiative „Journey Tracker“, die Erfahrungsdaten von Antragstellern aggregiert – und das getrennt für viele deutschen Städte. Die Werte beruhen also auf freiwilligen Fallmeldungen und sind nicht amtlich bestätigt, geben jedoch Hinweise auf erhebliche Unterschiede zwischen den Verfahren.

Mehr Mitarbeiter für Ausgabe von Aufenthaltstiteln

In Stuttgart dauern demnach Verfahren je nach Status unterschiedlich lange: Fiktionsbescheinigungen würden im Schnitt nach 38 Tagen bearbeitet, Blaue Karte EU nach 119 Tagen und Studienaufenthalte nach 142 Tagen. Familiennachzug benötige im Durchschnitt 301 Tage, Niederlassungserlaubnisse 373 Tage. Für Einbürgerungen werden 455 Tage genannt – das sind allerdings deutlich weniger als die 630 Tage, die die Stadt für diesen Bereich kommunizierte.

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Immerhin verweist sie auf Fortschritte bei der Ausgabe elektronischer Aufenthaltstitel. Dort seien zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt und weitere Bedienplätze geschaffen worden. Dies habe bereits zu einer besseren Terminverfügbarkeit sowie kürzeren Warte- und Bearbeitungszeiten geführt.

Fallzahlen sind zurückgegangen

Für zusätzliche Entlastung soll künftig der Umzug ins Bollwerk-Areal sorgen. Dort sollen der Ausländerbehörde und der neu geschaffenen Dienststelle für Staatsangehörigkeit, Einbürgerung und Namensrecht rund 285 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Die Zahl der bearbeiteten Fälle ist in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Stadt wurden 2023 rund 56.900 Aufenthaltstitel und Fiktionsbescheinigungen bearbeitet, 2024 waren es rund 50.500 und 2025 etwa 50.200. Die Verwaltung führt den Rückgang vor allem darauf zurück, dass 2023 besonders viele Aufenthaltstitel für Geflüchtete aus der Ukraine ausgestellt werden mussten. Die Stadt sieht die Ausländerbehörde damit auf einem guten Weg. Viele Betroffene sehen das allerdings anders.

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