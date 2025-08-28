Ausländerfeindliche Politik: Wie sehr schreckt Trump deutsche Studierende ab?

Besonders attraktiv erscheint der Studienort USA derzeit nicht mehr. Die Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegenüber Hochschulen hat für ordentlich Wirbel gesorgt: Fördergelder werden gestrichen, Forschende entlassen, Aufenthaltsgenehmigungen entzogen. Insbesondere ausländische Studierende sind in den Fokus geraten. Droht der Traum deutscher Studierender von Harvard und Yale zu platzen?

Gerade in Deutschland zählte die USA immer zu den beliebtesten Zielländern. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren die Vereinigten Staaten im Jahr 2022 das fünftbeliebteste Land bei deutschen Studierenden im Ausland. Rund 8500 befanden sich in den USA – nur Österreich, die Niederlande, Schweiz und das Vereinigte Königreich waren noch anziehender für deutsche Studierende.

Einbruch der Bewerbungen hat schon früher eingesetzt

An der Universität Tübingen stehen jährlich etwa 80 Plätze für Auslandsaufenthalte in Nordamerika zur Verfügung. Bei der Bewerbung können Studierende fünf Prioritäten sowohl in den USA als auch in Kanada angeben. In diesem Jahr bewarben sich 52 Studierende – und damit deutlich weniger als noch im Vorjahr, als die Zahl bei 84 lag.

Nicole Sauer berät an der Universität Tübingen Studierende bei Auslandsaufenthalten in Nordamerika. Foto: privat

„Der Einbruch der Bewerbungszahlen war damit allerdings nicht ganz so groß, wie ich es befürchtet hatte“, sagt Nicole Sauer, die an der Universität Tübingen für Austauschprogramme in Nordamerika zuständig ist. Der Rückgang der Bewerbungen hat allerdings nicht erst seit der zweiten Amtszeit von Trump eingesetzt: Vor der Corona-Pandemie lagen die Bewerbungszahlen noch konstant zwischen 100 und 175. Schon im akademischen Jahr 2023/24 war die Zahl auf 66 zurückgegangen.

Höherer Beratungsbedarf aufgrund der aktuellen Situation

Wie stark sich die US-Politik auf deutsche Studierende auswirkt, lässt sich derzeit noch schwer beurteilen. „Ich kann aber sagen, dass ich im vergangenen Semester deutlich mehr Interesse an einem Auslandsaufenthalt in Kanada verspürt habe und etwas weniger an den USA“, erklärt Sauer. Der Beratungsaufwand sei wiederum deutlich höher gewesen, da viele Studierende nach ihrer Einschätzung zur aktuellen Situation in den USA gefragt haben.

Auch Gabriele Knieps vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) sieht derzeit noch keine allzu großen negativen Auswirkungen. Von den rund 150 DAAD-Geförderten, die in diesem Herbst in die USA gehen möchte, haben nur wenige einen Rückzieher gemacht. „Die Rücktrittsquote liegt im Bereich der Vorjahre“, sagt Knieps. Drei Studierende haben ihr Forschungsvorhaben an der Harvard University um ein Semester verschoben, weil sie diese in den von Trump besonders bekämpften Bereichen rund um Diversity und Gender Studies machen wollten.

Die Eliteuniversität Harvard steht besonders im Fokus von Trump

Apropos Harvard: Auf die Eliteuniversität in Cambridge (Massachusetts) hat es Trump besonders abgesehen. Am 4. Juni erließ er ein Einreiseverbot für Ausländer, die dort studieren wollen. Bereits eingeschriebene Ausländer sollten die Universität verlassen. Kurz darauf stoppte ein Gericht diese Anordnung; bis auf Weiteres gelten nun wieder die alten Regeln.

Genau in dieser Zeit reiste ein DAAD-Stipendiat in die USA, um sein Auslandsvorhaben an der Harvard University anzugehen, wie Knieps berichtet. Der Student saß deswegen einige Stunden am Flughafen fest und wusste nicht, wie es weitergeht. Erst nach der Gerichtsentscheidung wurde ihm die Einreise gewährt.

Social-Media-Screening führte bislang zu keinen Problemen

Auch die Vergabe von Visa, die für einen Studienaufenthalt in den USA erforderlich ist, wurde vorübergehend gestoppt. Inzwischen können wieder Termine gebucht werden, allerdings kommt nun ein Social-Media-Screening hinzu. Visa-Anwärter müssen ihre Social-Media-Accounts der vergangenen fünf Jahre offenlegen. Die dortigen Inhalte werden dann auf „Anzeichen für Feindseligkeit gegenüber Bürgern, Kultur, Regierung, Institutionen oder Gründungsprinzipien der USA“ überprüft.

Nicole Sauer von der Universität Tübingen berichtet, dass ihre Studierenden alle problemlos ihr Visum erhalten haben, auch wenn es ein paar Tage länger als sonst üblich gedauert habe. Gabriele Knieps vom DAAD hat ähnliche Rückmeldungen bekommen. Sie rät den Studierenden dazu, ihre Social-Media-Accounts nicht zu löschen, „weil das eher zu Fragezeichen führen könnte“. Allgemein sei derzeit aber Zurückhaltung angebracht, was politische Aktivitäten angehe.

Vielleicht ist das Chaos genau das, was die US-Regierung erreichten wollte

Wie stark die USA an Attraktivität für Studierende verlieren, wird sich erst langfristig zeigen. Sowohl Nicole Sauer als auch Gabriele Knieps raten Interessenten dazu, an ihren Vorhaben für ein Auslandssemester in den Vereinigten Staaten festzuhalten. „Ich würde Studierenden gerade jetzt dazu raten, in den USA zu studieren, um die bestehenden guten Kontakte zwischen unseren Ländern beizubehalten und vielleicht sogar zu vertiefen“, sagt Sauer. Einen Visa-Entzug habe es ihrer Kenntnis nach bislang nur bei Studierenden gegeben, die für ein ganzes Studium in die USA gegangen seien.

Knieps wirbt ebenfalls dafür, sich auch bei unterschiedlichen Positionen auszutauschen: „Wir müssen die transatlantischen Beziehungen weiterhin pflegen. Völkerverständigung findet nicht nur auf politischer Ebene statt.“ Sie glaubt auch nicht, dass ein Auslandsvorhaben derzeit in der Realität scheitern würde. „Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Chaos, das produziert worden ist, dazu führt, dass sich einige abschrecken lassen. Dann ist von US-Seite vielleicht schon das erreicht, was erreicht werden sollte.“