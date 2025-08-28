Ausländerfeindliche Politik Wie sehr schreckt Trump deutsche Studierende ab?
Viele Studentinnen und Studenten, die einen Auslandsaufenthalt in den USA planen, halten aktuell noch an ihrem Vorhaben fest. Doch die Zahl der Interessenten nimmt ab.
Besonders attraktiv erscheint der Studienort USA derzeit nicht mehr. Die Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegenüber Hochschulen hat für ordentlich Wirbel gesorgt: Fördergelder werden gestrichen, Forschende entlassen, Aufenthaltsgenehmigungen entzogen. Insbesondere ausländische Studierende sind in den Fokus geraten. Droht der Traum deutscher Studierender von Harvard und Yale zu platzen?
