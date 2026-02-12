So hoch fällt die Dividende für Mercedes-Aktionäre aus

Der Mercedes-Vorstand und der -Aufsichtsrat haben für das Geschäftsjahr 2025 die Höhe der Ausschüttung für die Aktionäre vorgeschlagen. Das sollen Anteilseigner pro Aktie bekommen.

Andreas Schröder 12.02.2026 - 07:23 Uhr

Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz hatte für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 4,30 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Damals hatte der Konzern ein umfangreiches Sparprogramm aufgelegt. Die Gewinnbeteiligung für die Aktionäre fiel damit 2024 um einen Euro niedriger aus als 2023. In dem Jahr hatte das Unternehmen 5,30 Euro an die Anleger ausgeschüttet.