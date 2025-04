Atelierbesuch in Stuttgart-Wangen Ölmalerei und Discokugel: Im Atelier von Anna Diehr

Anna Diehr, alias „Krowni“, studiert Freie Kunst an der ABK. Ihr Atelier in Wangen, ausgestattet mit Discokugel und großer Couch, teilt sie sich mit Kommilitonen. Die 25-jährige Ölmalerin über ihren figurativen Stil, kreativen Austausch und den Traum von Berlin oder New York. [Archiv]