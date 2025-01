Cyberangriffe, zerstörte Unterwasserkabel, Desinformation: Deutschland will die EU abwehrbereiter gegen Attacken machen, die man Moskau oder Peking etwa im Ostseeraum zuschreibt.

red/dpa 20.01.2025 - 19:13 Uhr

Deutschland will den Kampf gegen hybride Bedrohungen etwa durch Russland und China verstärken. „Deutschland wird dazu im Kreis der Europäischen Union konkrete Vorschläge machen, um Europa widerstandsfähiger aufzustellen“, kündigte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einem Treffen mit ihrem litauischen Amtskollegen Kęstutis Budrys in Berlin an. Unter hybrider Bedrohung wird verstanden, dass etwa Cyberangriffe oder Desinformation als Waffen in Auseinandersetzungen eingesetzt werden.