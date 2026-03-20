Ausstellung „Ballettwunder“: Als das New Yorker Publikum vor dem Stuttgarter Ballett aufsprang

Ballettchef und Choreograf John Cranko steht noch lachend auf der Gangway. Primaballerina Marcia Haydée, mit schickem weißen Hut, ist schon eingetaucht in ein Meer aus Blumen und jubelnden Menschen, begrüßt von Oberbürgermeister Arnulf Klett und Generalintendant Walter-Erich Schäfer. Burghard Hüdigs Foto bildet einen Einstieg in die Ausstellung „Ballettwunder“ im Stadtpalais – Museum für Stuttgart. Es beschreibt den Triumphzug auf dem Stuttgarter Flughafen zur Ankunft der Compagnie nach einem dreiwöchigen Gastspiel in New York – eine Heimkehr als Stuttgarter Ballettwunder.