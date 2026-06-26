Ausstellung in Böblingen Angesagte Bilder von Lindenberg und Co.
Bei Rolf Pfingsttag ist ab diesem Samstag Kunst von Pop-Art-Größen wie Rizzi, Fazzino und Udo Lindenberg und vom Surrealisten Dali zu sehen. Die Werke können auch gekauft werden.
Bei Rolf Pfingsttag ist ab diesem Samstag Kunst von Pop-Art-Größen wie Rizzi, Fazzino und Udo Lindenberg und vom Surrealisten Dali zu sehen. Die Werke können auch gekauft werden.
Im Schaufenster und Verkaufsraum von Rolf Pfingsttag Bildereinrahmungen grüßen lässig Udo-Lindenberg-Figuren, und fantasievolle 3D-Stadtpanoramen von Rizzi und Fazzino ziehen den Betrachter in den Bann. Seit 42 Jahren ist Pfingsttag schon als Rahmenmacher tätig, Ölschinken und Aquarelle verkauft er aber schon lange nicht mehr. Mit den Sammlern Gottfried Scherzler und Peter Scheicher, der eine Bilderrahmenfabrik in Ostfildern besitzt, hat er sich in der Stadtgrabenstraße 28 auf moderne Kunst und Pop Art spezialisiert. Damit die Kunst nicht in den Lagerräumen verstaubt, stellen die drei nun für ein halbes Jahr 100 Arbeiten im Geschäft aus und sind schon gespannt auf die Resonanz.