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Ausstellung in Böblingen Angesagte Bilder von Lindenberg und Co.

Ausstellung in Böblingen: Angesagte Bilder von Lindenberg und Co.
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Der Böblinger Bilderrahmen-Händler Rolf Pfingsttag eröffnet am Samstag eine Ausstellung mit Werken von Udo Lindenberg, James Rizzi, Otto Waalkes und Salvador Dalí. Foto: Stefanie Schlecht

Bei Rolf Pfingsttag ist ab diesem Samstag Kunst von Pop-Art-Größen wie Rizzi, Fazzino und Udo Lindenberg und vom Surrealisten Dali zu sehen. Die Werke können auch gekauft werden.

Im Schaufenster und Verkaufsraum von Rolf Pfingsttag Bildereinrahmungen grüßen lässig Udo-Lindenberg-Figuren, und fantasievolle 3D-Stadtpanoramen von Rizzi und Fazzino ziehen den Betrachter in den Bann. Seit 42 Jahren ist Pfingsttag schon als Rahmenmacher tätig, Ölschinken und Aquarelle verkauft er aber schon lange nicht mehr. Mit den Sammlern Gottfried Scherzler und Peter Scheicher, der eine Bilderrahmenfabrik in Ostfildern besitzt, hat er sich in der Stadtgrabenstraße 28 auf moderne Kunst und Pop Art spezialisiert. Damit die Kunst nicht in den Lagerräumen verstaubt, stellen die drei nun für ein halbes Jahr 100 Arbeiten im Geschäft aus und sind schon gespannt auf die Resonanz.

 

James Rizzis und Charles Fazzinos farbenmutige Arbeiten sind in ihrer Heimat New York und manchmal auch in der ganzen Welt angesiedelt. Die beiden produzieren Wimmelbilder in 3D, in denen sie urbane Architektur, Figuren, Tiere und Sehenswürdigkeiten verbinden. Rizzi ist 2011 verstorben, Fazzino über 70 Jahre alt. Die zwei unterscheiden sich darin, dass Fazzino detailreicher kreiert und stärker von Architektur geprägt ist, während Rizzis Arbeiten eher Comiccharakter haben. „Mal dir das Leben!“, empfiehlt woanders im Laden Udo Lindenberg und zeigt sich auch mit Quadriga vom Brandenburger Tor vor Berliner Kulisse.

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Otto Waalkes ist mit sandelnden Ottifanten vertreten, einer von diesen hat, wohl von Bruegel inspiriert, den Turm zu Babel nachgebaut. So beliebt wie die Pop Art ist sonst wohl nur noch Salvador Dalí, und von ihm sind, dezent koloriert, in der Serie „Die göttliche Komödie“ surrealistische Tiere, Figuren und Mythengestalten zu entdecken. Außerdem kann man Don Quichotte in Konfrontation mit einem riesigen Seeigel und der skizzenhaft bewegten „Krönung des Königs von Spanien“ begegnen.

Rolf Pfingsttag mit den Sammlern Gottfried Scherzler und Peter Scheicher (von links) Foto: Stefanie Schlecht

Romero Britto mixt farbenfroh und schwarz konturiert Pop Art, Graffiti und Kubismus, Mr. Brainwash, der von Banksy zu seiner Kunst ermutigt wurde, kombiniert in Mischtechnik Street und Pop Art und verbreitet unter Helium-Ballons Botschaften wie „Life is beautiful“ und „Never give up“. Pop Art in 3D für den kleinen Geldbeutel macht John Suchy. Ernst Fuchs hat die Wiener Schule des Phantastischen Realismus mitbegründet. Aber so manch eine Arbeit ist noch verpackt.

Die Exponate kann man erwerben, zum Teil werden handsignierte Originale und schon ausverkaufte Motive angeboten. „Es sind Bilder für den kleinen, den großen und den ganz großen Geldbeutel darunter“, so Rolf Pfingsttag.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr. Samstags von 8 bis 13.30 Uhr. Zur Eröffnung am Samstag, 27. Juni, ist die Ausstellung von 9 bis 15 Uhr zu sehen.

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