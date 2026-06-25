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  6. Wenn Kunst in den Raum geworfen wird

Ausstellung in historischer Fabrik Wenn Kunst in den Raum geworfen wird

Ausstellung in historischer Fabrik: Wenn Kunst in den Raum geworfen wird
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Die Künstlervereinigung artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen setzt ihre Arbeiten in einen Dialog mit der ehemaligen Steingießerei im Dettinger Park in Plochingen. Foto: Gaby Weiß

Der Verein artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen zeigt in der historischen Plochinger Steingießerei Arbeiten. Die Ausstellung beginnt am 26. Juni.

„Wir werfen jetzt einfach mal ein Thema in den Raum“, hatte sich die Jury vorgenommen, sich grinsend angeschaut und entschieden: „‚In den Raum geworfen‘ ist doch ein perfekter Titel für unsere neue Ausstellung, der passt zu dieser ehemaligen Werkhalle, er ist mehrdeutig und funktioniert auf verschiedenen Ebenen“, erzählt Bertl Zagst aus dem Vorstand der Künstlergruppe artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen (aHBKE), wie die aktuelle Schau zu ihrem Namen kam. 13 Kunstschaffende zeigen bis zum 12. Juli im Plochinger Kulturpark Dettinger Installationen, Skulpturen, Objekte und Arbeiten, die sich mit der historischen Werkhalle auseinandersetzen.

 

Die Steingießerei, in der ab dem 19. Jahrhundert Mühlsteine für Getreidemühlen hergestellt wurden, bietet heute Raum für unterschiedlichste kulturelle Veranstaltungen, kuratiert durch die Initiative Mahlwerk. Einfach ist das Bespielen der großen Halle nicht. Die Wände sind durch Fenster in markanten Formen, Glasbausteinflächen und Türen unterbrochen und weisen jede Menge Gebrauchsspuren, Löcher, Furchen, Schleifmale, verschiedenfarbige Anstriche, aus dem Nirgendwo auftauchende Linien und gekritzelte Graffiti auf. Der Boden besteht aus wuchtigen Steinquadern.

Die Geschichte der ehemaligen Fertigungshalle schwingt immer mit, die Kunstwerke müssen sich gegen die dominante Architektur behaupten, was ihnen jedoch erstaunlich gut gelingt: In der aktuellen Ausstellung erhält jede Arbeit – klug präsentiert – ihren Platz. Es gibt ausreichend Leerraum. Kein Werk spielt sich in den Vordergrund. Bei aller Unterschiedlichkeit und Eigen-Art der einzelnen Arbeiten harmoniert das bemerkenswert gut und lässt die Werke immer wieder auch in einen reizvollen Dialog treten mit dem, was gegenüber, dahinter oder daneben zu sehen ist.

Kunst vor Plochinger Industriekulisse: Filigranes kontrastiert mit schweren Mahlsteinen

Die Arbeiten von 13 Künstlerinnen und Künstlern beziehen sich auf den Ausstellungsraum, die historische Mühlsteinfabrik Dettinger in Plochingen. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Der Fotograf Stefan Brusius ist ganz nah dran am Ausstellungstitel und zeigt einen Augenblick in der Stuttgarter Wilhelma, als ein Dschelada-Affe im Gegenlicht eine Nuss auffängt, die ihm vom Tierpfleger zugeworfen wurde. Auch Wolfgang Scherieble nimmt das Thema wörtlich und hat seine ältere Arbeit „Er schaut“ dekonstruiert und in Einzelteilen mit einem Augenzwinkern tatsächlich „in den Raum geworfen“. Der Blick des Schauenden trifft sich mit dem des neugierigen Besuchers und mit dem der kleinen Mensch-Tier-Mischwesen aus Ton, Papier, Draht, Glas und Geäst, die Sabine Weller entstehen lässt. Rosemarie Beißers „Ein Atemhauch überm Nichts“ schwebt leicht, zart und transparent als Kontrast zu den schweren Mahlsteinen. Und Jeannette Knieriemen entwickelte einst als Stipendiatin im Dettinger Park ihr Konzept der Aschewickel, mit Asche bespachtelter textiler Kokons, in deren Innerem etwas heranzuwachsen scheint.

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Bertl Zagsts aus der Höhe herabschwebende Spirale aus leeren weißen Wellpappe-Rahmen darf vorsichtig bewegt werden. „Die Spirale wird zu einem Symbol der Zerfalls der Strukturen durch Gewalt und nimmt damit Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen“, erklärt er. Evi Wietschorkes großer Holzschnittdruck zeigt abgestürzte und abgewrackte Hubschrauber und anderes Kriegsgerät. Micha Hartmann präsentiert vier Bronzeguss-Arbeiten in all ihrer Vergänglichkeit als verrätseltes Bild-Monument. Bettina Funke setzt Glasscherben in neue Zusammenhänge und gibt „den Resten unserer Alltagswelt“ eine neue Wertigkeit. Claus Staudt lässt sein golden eingefärbtes „Errettungsboot“ auf zwei Rollatoren schweben, kritisch beäugt von Prometheus: „Ein hilfloser Kommentar des Künstlers zur Welt in ihrer Rat- und Hilflosigkeit“, so Staudt.

Sammelausstellung mit 13 Künstlerinnen und Künstlern in Steingießerei

Sebastian Kopp begleitet in seiner Installation den nach dem Mord an seinem Bruder ruhelosen Kain und seine Nachfahren auf ihrer Suche nach Orientierung und Erlösung. Norbert Edel schafft in seinen fragilen Gefäßen aus Papier ein mehrdimensionales Innen und Außen, das zwischen Bedrückung und Lebensfreude oszilliert und nicht mehr auf einen Blick zu erfassen ist. Und über allem betont Angela Hildebrandts Schriftzug an der Giebelwand: „Die Erde ist ein Würfel. Punkt.“ Kein Diskurs, keine Widerrede. Den aHBKE-Künstlerinnen und -Künstlern ist es in der Steingießerei gelungen, den häufigen Nachteil einer Sammelausstellung mutig in einen Vorteil zu verwandeln: 13 unterschiedliche Stile, Materialien, Konzeptionen und Ansätze, 13 verschiedene Künstlerinnen und -Künstler und ihre Sicht auf die Welt ermöglichen eine aufregende Begegnung mit Kunst.

Lokale Kunstschaffende vernetzen

Künstlergruppe
Die Künstlergemeinschaft artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen, kurz aHBKE, wurde 2008 von bildenden Künstlerinnen und -künstlern gegründet, um ein Forum zum Erfahrungs- und Ideenaustausch zu schaffen und um lokale Kunstschaffende zu vernetzen. Der Verein fördert aktuelle zeitgenössische Kunst. Er wendet sich an Kunstinteressierte und Kunstschaffende und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Ausstellung
„In den Raum geworfen“, die aktuelle Schau von aHBKE-Künstlermitgliedern, ist bis zum Sonntag, 12. Juli, in der Steingießerei der Initiative Mahlwerk in Plochingen im Dettinger Park zu sehen (Esslinger Straße 56). Die Vernissage beginnt am Freitag, 26. Juni, um 19.30 Uhr. Die Ausstellung ist immer Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

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