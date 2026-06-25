Ausstellung in historischer Fabrik Wenn Kunst in den Raum geworfen wird
Der Verein artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen zeigt in der historischen Plochinger Steingießerei Arbeiten. Die Ausstellung beginnt am 26. Juni.
Der Verein artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen zeigt in der historischen Plochinger Steingießerei Arbeiten. Die Ausstellung beginnt am 26. Juni.
„Wir werfen jetzt einfach mal ein Thema in den Raum“, hatte sich die Jury vorgenommen, sich grinsend angeschaut und entschieden: „‚In den Raum geworfen‘ ist doch ein perfekter Titel für unsere neue Ausstellung, der passt zu dieser ehemaligen Werkhalle, er ist mehrdeutig und funktioniert auf verschiedenen Ebenen“, erzählt Bertl Zagst aus dem Vorstand der Künstlergruppe artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen (aHBKE), wie die aktuelle Schau zu ihrem Namen kam. 13 Kunstschaffende zeigen bis zum 12. Juli im Plochinger Kulturpark Dettinger Installationen, Skulpturen, Objekte und Arbeiten, die sich mit der historischen Werkhalle auseinandersetzen.