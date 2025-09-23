Die 70er-Jahre. Eine Zeit voller bunter Mode, wilder Mähnen und Muster auf Alltagsgegenständen. Aber auch eine Zeit des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels und turbulenter Ereignisse mit dem Terror der RAF und dem Kalten Krieg. Deutschland war zweigeteilt – und die damals selbstständige Gemeinde Münchingen und die selbstständige Stadt Korntal standen kurz vor dem Zusammenschluss zur Stadt Korntal-Münchingen. Die Fusion – es wird auch von Zwangsheirat gesprochen – erfolgte am 1. Januar 1975 im Zuge der Gemeindereform.

In diesem Jahr feiert die Stadt das 50-Jahre-Jubiläum. Teil der Feierlichkeiten ist unter anderem die Ausstellung „Vielfalt & Gegensätze: von den 70ern bis heute“. Es ist eine Wanderausstellung, die im Heimatmuseum Münchingen startete und nun im Rathaus Korntal zu sehen ist. Sie zeigt, wie es zum Zusammenschluss der beiden Orte kam und wie sich die Stadt mit dem Bindestrich daraufhin entwickelte. Fünf Bürgermeister, zahlreiche Gemeinderäte, rund 70 Vereine und Institutionen sowie die Bürgerinnen und Bürger gestalteten die vergangenen Jahrzehnte mit.

Ausstellung um Exponate zu Städtepartnerschaften erweitert

Für die Stadt Korntal-Münchingen gibt es dieses Jahr aber noch mehr zu feiern: das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Mirande und der belgischen Gemeinde Tubize – deren Maxime die europäische Einigkeit sei. Bereichert wird die Ausstellung in Korntal daher mit Texten, Bildern und Exponaten zu dieser Ringpartnerschaft.

Die Städtepartnerschaft mit Mirande und Tubize spielt in der Ausstellung eine große Rolle. Foto: Simon Granville

Die Ausstellung in Korntal wird an diesem Freitag, 26. September, um 17.30 Uhr im Rathaus Korntal am Saalplatz eröffnet.

Ein sechsstelliger Betrag für die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum

Ihr 50-Jahre-Bestehen feiert die Stadt mit mehreren Aktivitäten, wofür sie 100 000 Euro bereitstellt. 50 000 Euro sind für ehrenamtlich engagierte Gruppen vorgesehen, denn das Jubiläum soll gemeinsam mit den Bürgern stadtteilverbindend gefeiert werden. Neben der Wanderausstellung steht am 25. Oktober ein Festakt auf dem Programm, bei dem die Stadt ebenfalls die Ringstädtepartnerschaft über 60 Jahre mit Mirande und Tubize feierlich würdigt.

Der Fusion Korntals und Münchingens vorangegangen war das „Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden“, das der Landtag im Jahr 1968 verabschiedete. Im Südwesten begann damit die Gebietsreform. Im Jahr 1973 bestimmte die Landesregierung den Zusammenschluss.