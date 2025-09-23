Bunte Mode, wilde Mähnen: Die Wanderausstellung zum Stadtjubiläum Korntal-Münchingens ist jetzt im Korntaler Rathaus zu sehen.
23.09.2025 - 19:30 Uhr
Die 70er-Jahre. Eine Zeit voller bunter Mode, wilder Mähnen und Muster auf Alltagsgegenständen. Aber auch eine Zeit des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels und turbulenter Ereignisse mit dem Terror der RAF und dem Kalten Krieg. Deutschland war zweigeteilt – und die damals selbstständige Gemeinde Münchingen und die selbstständige Stadt Korntal standen kurz vor dem Zusammenschluss zur Stadt Korntal-Münchingen. Die Fusion – es wird auch von Zwangsheirat gesprochen – erfolgte am 1. Januar 1975 im Zuge der Gemeindereform.