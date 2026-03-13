Ausstellung in Sindelfingen: Als Böblingen und Sindelfingen regionales Rock-Mekka waren

Irgendwann kam auch der Mann in Schwarz nach Böblingen. Dreimal gastierte Johnny Cash in der Sporthalle, zuletzt am 5. November 1983. June Carter war dabei. Cashs Gitarre allerdings ging in die Brüche, schon vor dem Konzert. Der Country-Star weilte in Dänemark, wollte zwei Tage später in Böblingen auftreten, schickte das defekte Instrument durch einen Boten in die Stadt, bat um Reparatur. Zur Stelle war Hans R. Schweizer, Inhaber der Stuttgarter Musikalienhandlung „Sound of Music“. Er fand einen Geigenbauer, der sich um Johnny Cashs Gitarre kümmerte.