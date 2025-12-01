In der Fotoausstellung „Stuttgarter Lieblingsplätze” der Stiphtung Christoph Sonntag zeigen Menschen mit Straßenerfahrung ihre besonderen Orte in der Stadt.
01.12.2025 - 19:00 Uhr
„Schau, da waren wir auch schon!” Opa Erich zeigt im Wohncafé Ostheim auf ein Bild und erklärt seiner Enkelin: „Da sind wir schon spazieren gegangen. Das ist, wenn man von der König-Karls-Brücke runter zum Wasen will, da läuft man da durch.” Das Bild zeigt die „Hall of Fame” unter der Brücke. Es ist Teil der Fotoausstellung „Stuttgarter Lieblingsplätze”, in der obdach- oder wohnungslose Menschen ihre ganz persönlichen Orte in Stuttgart zeigen und erzählen, was sie damit verbinden.