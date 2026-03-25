An diesem Donnerstag startet die Trikotausstellung „Ein Trikot schreibt Geschichte“, die der VfB Stuttgart gemeinsam mit der LBBW ausrichtet. Wir waren bei der Eröffnung dabei.
25.03.2026 - 19:10 Uhr
An diesem Donnerstag startet das große Finale von „100 Jahre Brustring“: Die Ausstellung „Ein Trikot schreibt Geschichte“ öffnet im Schauspiel Stuttgart ihre Türen und lädt dazu ein, einen außergewöhnlichen Blick auf die Entwicklung des Trikots des VfB Stuttgart und seine vielen besonderen Momente zu werfen.