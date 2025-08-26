Das Verhältnis von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zu Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck gilt als belastet. Dennoch ist er nicht glücklich über dessen Rückzug.
26.08.2025 - 18:14 Uhr
Den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat der freiwillige Rückzug des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) aus der Bundespolitik nicht überrascht. „Das ist bedauerlich, aber konsequent“, sagte Palmer gegenüber unserer Zeitung. Habeck hatte am Montag bekannt gegeben, dass er sein Bundestagsmandat zum Monatsende zurückgeben werde.