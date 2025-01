Seit Jahrzehnten gestaltet Andreas Felger, der am 1. Januar 1935 in Mössingen-Belsen geboren ist, die von der Herrnhuter Brüdergemeine herausgegebene Jahreslosung. Dadurch hat der Stadtkirchenpfarrer Alexander Stölzle Zugang zu Felgers Kunst gefunden, wie er sagt. Die Kirche und die Kunst werden nun einmal mehr in Bad Cannstatt vereint: Die Galerie Keim zeigt am Freitag, 17. Januar, einen Querschnitt von Andreas Felgers Werk im Chor der Cannstatter Stadtkirche, parallel dazu gibt es im Erdgeschoss der Galerie Keim eine Depotausstellung mit Felgers Arbeiten.

Kunst als Anstoß über Jahreslosung zu sprechen

Stadtkirchenpfarrer Stölzle sagt, die Idee zur Ausstellung haben mit dem symbolischen Geburtsdatum des Künstlers und Malers der Jahreslosung zu tun. Die Losung stammt dieses Jahr aus dem Thessalonicher 5, Vers 21: „Prüft alles und behaltet das Gute“. Daran knüpft die Minivernissage mit Werken von Felger an. Außerdem soll Kunst in die Stadtkirche geholt werden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich alleine oder mit anderen mit der Jahreslosung zu beschäftigen.

Ausstellungen in Stadtkirche und Galerie Keim

Am Donnerstag, 16. Januar, gibt es eine „Preview“ zur Kunst. Da sind die Bilder von Felger von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr in der Stadtkirche zu sehen. Am Freitag, 17. Januar, gibt es in den Kirchenräumen um 19 Uhr einen meditativen Abend zur Jahreslosung mit Musik und Lesung. Der Galerist Thomas Niecke führt in Felgers Werk ein. Am Samstag, 18. Januar, wird sich von 10.30 Uhr an eine Marktandacht mit einem Felger-Werk befassen, und um 11 Uhr findet die Kinderstunde zur Jahreslosung statt. Am Samstag, 18. Januar und Sonntag, 19. Januar, ist die Ausstellung von 10 bis 14 Uhr in der Stadtkirche zu sehen. Im Gottesdienst am 19. Januar um 11 Uhr werden die Jahreslosung und Felgers Werke erneut im Mittelpunkt stehen. Die Depotausstellung in der Galerie Keim in der Marktstraße 31A ist bis 8. Februar zu sehen.