Mit den Australian Open starten und mit Alexander Zverev ist der beste deutsche Profi mit am Start. Wo werden die Spiele live im TV und Stream übertragen?
In der Millionen-Metropole Melbourne laufen aktuell die Australian Open. Bei dem Hartplatz-Event geht es um ganz viel Prestige und enorm viel Geld. Umgerechnet knapp 2,4 Millionen Euro erhalten die Sieger der Einzelwettbewerbe. Deutsche Profis gehören nicht zu den Favoriten. Das deutsche Tennis-Aushängeschild Alexander Zverev ist fit und hofft, ausgeruht auf der mächtigen Anlage angreifen zu können. Zweimal Halbfinale und vergangenes Jahr im Endspiel – Zverev liegen die Bedingungen in Australien durchaus. Die obersten Anwärter auf den ganz großen Coup sind aber seine beiden enteilten Konkurrenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.