Australian Open 2026: Termine und Zeitplan

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. Aufgrund der Zeitverschiebung von zehn Stunden werden die Spiele meist in der Nacht oder am frühen Morgen deutscher Zeit ausgetragen. Das Finale im Dameneinzel findet am Samstag, dem 25. Januar, um 2.00 Uhr deutscher Zeit statt. Das Finale im Herreneinzel wird am Sonntag, dem 26. Januar, um 9:00 Uhr deutscher Zeit ausgetragen.

Der Zeitplan der Australian Open 2026 im Überblick: