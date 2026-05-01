Wird das Auswärtsspiel in Hoffenheim wieder zum Heimspiel für den VfB? Zumindest die TSG geht nicht davon aus.
01.05.2026 - 15:26 Uhr
Auswärtsspiele des VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim fühlten und hörten sich zuletzt ja eher wie Heimspiele an. In der vergangenen Saison haben rund 17.000 Stuttgarter Fans ihre Mannschaft auswärts in der Sinsheimer Arena unterstützt, in die 30.150 Zuschauer passen. Bereits in der Saison 2023/2024 waren die VfB-Fans in Sinsheim mit etwa 15.000 Anhängern vertreten. Und jetzt?