Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelöst. Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair schließt deshalb Flugstornierung im Sommer nicht aus.
11.04.2026 - 08:46 Uhr
Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair schließt angesichts hoher Kerosin-Preise Flugstornierungen im Sommer nicht aus. „Wir sehen die Situation mit großer Besorgnis“, sagte Ryanair-Manager Marcel Pouchain Meyer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag mit Blick auf die Hauptreisezeit. Die Fluggesellschaft habe zwar 80 Prozent des bis Ende März 2027 benötigten Treibstoffes über Hedging zum Festpreis sichern können. „Aber 20 Prozent Unsicherheit sind immer noch da.“