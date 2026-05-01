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Auswirkungen für Urlauber So schützt Griechenland seine Strände

Auswirkungen für Urlauber: So schützt Griechenland seine Strände
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Zurück zur Natur: Elia-Strand auf der Insel Mykonos Foto: imago/Nicolas Economou

Keine Imbissbuden, kein Wassersport und Remmidemmi mehr: Die Regierung in Athen stellt besondere Küstenabschnitte unter Naturschutz

Der Traum vom einsamen Strand – in den Mittelmeerländern erfüllt er sich immer seltener. An den touristischen Hotspots sind viele Küstenabschnitte mit Liegen und Sonnenschirmen regelrecht zugepflastert. Griechenland zieht nun die Reißleine: Besonders schöne und ökologisch gefährdete Strände werden unter Naturschutz gestellt. Die kommerzielle Nutzung wird dort stark eingeschränkt – Urlauber müssen umdenken.

 

Vom Paradies zur Party-Hölle

Ein Beispiel für die zügellose Bewirtschaftung ist Elia an der Südküste der Kykladeninsel Mykonos. Die Bucht mit ihrem fast einen Kilometer langen Sandstrand war noch Mitte der 1970er-Jahre ein nahezu unberührtes Paradies, nur über das Meer erreichbar. Fischer brachten mit ihren Kaikis, den traditionellen Booten, die wenigen Badegäste am Vormittag dorthin und holten sie am späten Nachmittag wieder ab. Heute bietet sich ein völlig anderes Bild: Schon am Morgen dröhnt Musik aus den Lautsprechern der Beach Bars. Mehrere Fünf-Sterne-Hotels und zahlreiche Villen thronen über der Bucht auf den Felsen. Am Strand ist vor lauter Liegen und Sonnenschirmen kaum noch Sand zu sehen. Bis zu 200 Euro pro Tag verlangen Vermieter für zwei Liegen und einen Sonnenschirm. Wer sein eigenes Handtuch mitbringt, findet oft kaum noch ein freies Plätzchen. So sieht es an vielen Stränden der griechischen Ferieninseln aus.

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Nun begrenzt die Regierung die kommerzielle Bewirtschaftung deutlich. Mit sofortiger Wirkung wurden 13 weitere Küstenabschnitte in die Schutzliste der sogenannten „unberührten Strände“ aufgenommen. Das geht aus einem jetzt veröffentlichten gemeinsamen Erlass des Finanz- und des Umweltministeriums hervor. Damit gelten nun an insgesamt 251 griechischen Stränden strenge Regeln: Verboten sind dort der Verleih von Sonnenschirmen und Liegen, der Betrieb von Imbissbuden und Strandbars, die Nutzung von Wassersportgeräten wie Jetskis und Motorbooten, die Zufahrt mit Fahrzeugen, organisierte Versammlungen von mehr als zehn Personen sowie Musik über Lautsprecher. Zu den neu geschützten Gebieten für 2026 gehören zwei Strände im Nationalpark der Lagune von Messolongi, der Strand von Halikounda auf Korfu, drei Strände auf der Insel Ano Koufonisi, mehrere Strände bei Chania auf Kreta sowie der Strand von Kastro auf Lefkada. Laut Umweltministerium soll „ein wirksamer Schutz des besonderen ästhetischen, geomorphologischen oder ökologischen Werts sowie die Erhaltung der Lebensraumtypen sowie der Fauna- und Floraarten“ sichergestellt werden.

Teils kostenpflichtige Strände werden wieder frei zugänglich

Reißerische Berichte, wonach Griechenland nun „hunderte Strände sperrt“, treffen nicht zu. Im Gegenteil: Viele bisher bewirtschaftete und teils kostenpflichtige Strände werden wieder frei zugänglich. Für Urlauber bedeutet das jedoch auch, dass sie Sonnenschirm, Klappstuhl und Proviant selbst mitbringen müssen, da es dort weder Strandbars noch Verleihstationen gibt. Dafür erwartet die Besucher ein Stranderlebnis ohne Lärm und Rummel. Die neuen Regeln sind umstritten, denn viele Inselgemeinden verlieren dadurch Pachteinnahmen. Früher konnten die Kommunen selbst über Konzessionen entscheiden. Häufig spielten Korruption und kommunalpolitische Klientelwirtschaft eine Rolle. Seit zwei Jahren ist nun die staatliche Organisation für die natürliche Umwelt für die Vergabe von Konzessionen und die Einrichtung der Schutzzonen zuständig.

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