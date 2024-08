Am Donnerstagvormittag muss die Feuerwehr erneut in der Landeshauptstadt ausrücken, um ein brennendes Auto zu löschen. Dieses Mal geht das Feuer aber definitiv nicht auf das Konto eines Brandstifters.

Sebastian Steegmüller 15.08.2024 - 11:35 Uhr

Im ersten Moment hat den Beamten im Polizeipräsidium Stuttgart der Atem gestockt, als sie hörten, dass schon wieder ein Auto in Flammen steht. Nicht ohne Grund: In den letzten Monaten sind in der Landeshauptstadt immer wieder Fahrzeuge angezündet worden – erst in der vergangenen Woche drei. Die erste Vermutung, dass es sich auch am Donnerstagvormittag in Vaihingen um Brandstiftung handelt, konnte jedoch schnell aus der Welt geschaffen werden. „Es handelt sich um einen technischen Defekt“, sagte eine Polizeisprecherin.