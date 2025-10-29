Ein portugiesischer Sattelzug hat eine etwa 26 Kilometer lange Dieselspur hinterlassen: Die Autobahn muss zwischen Pforzheim und Rutesheim komplett gesperrt werden.

Verkehrschaos rund um die Autobahn: Auf der A 8 hat ein portugiesischer Sattelzug mehrere hundert Liter Diesel verloren. Am Laster war offenbar bereits auf Höhe Pforzheim aus ungekanntem Grund der Tank aufgerissen worden, in der Folge hinterließ er eine rund 26 Kilometer lange Kraftstoffspur. Der Fahrer stoppte auf seiner Fahrt in Richtung Stuttgart erst auf dem Parkplatz Heckengäu, der sich zwischen Weissach-Flacht und Heimsheim befindet. Die Autobahn in Richtung Stuttgart ist aktuell ab Pforzheim voll gesperrt und wird mit sechs Spezialfahrzeugen gereinigt.

„Zwischen 600 und 700 Liter Diesel ausgelaufen“ Feuerwehr und Polizei wurden um 7.30 Uhr alarmiert. „Unsere erste Maßnahme war, den Tank des Lkw abzudichten“, berichtet Stefan Häcker, Kommandant der Einsatzabteilung Rutesheim. Seine Wehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Personen im Einsatz. Auch aus Leonberg waren vier Fahrzeuge mit 14 Helfenden ausgerückt – der dort stationierte Gefahrgutzug, der im Anschluss den Tank des Sattelzugs leer pumpte. Wie Häcker berichtet, fasse dieser Tank rund 1300 Liter Diesel. „Wir gehen aktuell davon aus, dass zwischen 600 und 700 Liter Diesel ausgelaufen sind.“

Im Einsatz waren auch das Technische Hilfswerk, die Straßenmeisterei sowie die Polizei. Auf welche Weise der Tank des Lastzugs beschädigt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Laut Rückmeldung aus dem Polizeipräsidium Ludwigsburg sei er offenbar über einen Gegenstand gefahren. Der Fahrer kümmere sich nun selbst um einen Abschleppdienst.

Unsere Empfehlung für Sie Renault brennt in Tunnel aus Flammen legen Verkehr lahm: Wenn der Engelbergtunnel Rauch ausspuckt Ein brennendes Auto im Engelbergtunnel hat am Mittwochnachmittag bis zum Abend ein Verkehrschaos in und um Leonberg ausgelöst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gefordert.

Wie lange die A 8 in Richtung Stuttgart noch dicht ist, ist zurzeit noch nicht abzusehen. Die Rutesheimer Feuerwehr hat ihren Einsatz gegen 9.30 Uhr beendet.