Einen Tag war sie geöffnet, dann traten Probleme auf. Nach knapp zwei Wochen sind diese offenbar behoben, der Verkehr kann von Karlsruhe wieder in die Engelbergtunnel-Weströhre fließen.

Das ging schneller als von vielen befürchtet: Die Rampe in die Weströhre des Engelbergtunnels aus Fahrtrichtung Karlsruhe ist seit Sonntagvormittag wieder geöffnet. Zuvor hatte sie, nach einem ersten Versuch, aufgrund von Problemen mit der Lüftung im Tunnel wieder dichtgemacht werden müssen – nach nur einem Tag.

Nun entfällt tagsüber die Umleitung des über die A 8 aus Karlsruhe kommenden Verkehrs über die Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-Ost. Der Verkehr kann damit, wie vor dem schweren Lkw-Brand vom 3. März, tagsüber über das Autobahndreieck Leonberg geführt werden.

Brand vom 3. März hat im Engelbergtunnel massive Schäden verursacht

Bei dem Feuer in der Weströhre des Tunnels war ein mit Kühlschränken beladener Sattelzugauflieger in Flammen aufgegangen. Der Brand hatte massive Schäden angerichtet und teils komplexen Umleitungsverkehr notwendig gemacht. „Dadurch wurden auch die laufenden Sanierungsarbeiten in der Oströhre eingeschränkt“, teilte die Betreiberin, die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, mit.

Ab sofort können die Sanierungsarbeiten in der Oströhre wieder wie vor dem Lkw-Brand weitergeführt werden. Damit gilt die reguläre Baustellen-Verkehrsführung: Der Verkehr auf der A 81 aus Heilbronn läuft tagsüber sowie nachts durch die Weströhre. Der Verkehr aus Süden Richtung Heilbronn läuft tagsüber durch die Oströhre und mit einer zusätzlichen Spur – im Gegenverkehr – durch die Weströhre.

Nachts muss der Verkehr wieder über Leonberg-Ost fließen

Nachts wird die Oströhre für den Verkehr gesperrt, dann gehen die regulären Sanierungsarbeiten weiter; der Verkehr aus Karlsruhe und München Richtung Norden läuft dann einstreifig durch die Weströhre. Der Verkehr aus Karlsruhe wird dafür in den Nachtstunden über die Anschlussstelle Leonberg-Ost geleitet.