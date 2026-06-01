Einen Tag war sie geöffnet, dann traten Probleme auf. Nach knapp zwei Wochen sind diese offenbar behoben, der Verkehr kann von Karlsruhe wieder in die Engelbergtunnel-Weströhre fließen.
01.06.2026 - 13:08 Uhr
Das ging schneller als von vielen befürchtet: Die Rampe in die Weströhre des Engelbergtunnels aus Fahrtrichtung Karlsruhe ist seit Sonntagvormittag wieder geöffnet. Zuvor hatte sie, nach einem ersten Versuch, aufgrund von Problemen mit der Lüftung im Tunnel wieder dichtgemacht werden müssen – nach nur einem Tag.