Dass eine Autobatterie anders entsorgt werden muss als normaler Hausmüll, sollte jedem klar sein. Aber spätestens, wenn man vor hat, die Autobatterie selbst zu wechseln, stellt man sich schnell die Frage, wie diese nun genau entsorgt werden muss.

Für Autobatterien gibt es ein Pfandsystem

Bei ausgedienten Autobatterien gibt es zwei Probleme. Zum einen enthalten sie umweltschädliche Stoffe wie giftiges Blei und ätzende Säure und zum anderen sind Autobatterien zu 99 Prozent recycelbar. Damit Autobatterien dem Recycling auch wieder zugeführt werden, hat das BMU (Bundesministerium für Umwelt) 2009 mit dem Batteriegesetz auch ein Pfandsystem für Autobatterien eingeführt. Seitdem sind Händler beim Verkauf von Autobatterien verpflichtet, ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro zu erheben, wenn keine Altbatterie beim Kauf zurückgegeben wird. Bei stark abweichenden Autobatterien kann das Pfand variieren. Oft wird dies auch nach der Kapazität (Ah) berechnet.

So können Sie alte Autobatterien entsorgen

Prinzipiell sind alle Händler, die Autobatterien vertreiben, verpflichtet, beim Kauf einer Autobatterie auch Altbatterien anzunehmen, wenn sich das Modell in deren Sortiment befindet. Die meisten Händler sind hier aber sehr kulant und nehmen oft auch Fremdfabrikate an. Das Pfand für die alte Autobatterie gibt es aber in der Regel nur dort zurück, wo eine Batterie auch gekauft wurde und das nur mit einem Kauf- bzw. Pfandnachweis und der alten Autobatterie oder dem Entsorgungsnachweis. Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: Die Batterie beim selben Händler zurückgeben

Mit dem Kaufnachweis der alten Batterie bekommen Sie beim selben Händler bei der Rückgabe der Autobatterie das Pfand in Höhe von 7,50 Euro zurück. Wenn Sie diese allerdings woanders entsorgt haben, können Sie einen Entsorgungsnachweis verlangen und diesen zusammen mit dem Kaufbeleg abgeben. Das ist vor allem bei Online-Händlern die Handhabe, um Pfand zu erstatten. Der Entsorgungsnachweis darf allerdings nicht älter als 14 Tage sein.

Wichtig: Bei bereits eingebauten Autobatterien in Fahrzeugen entfällt nach § 10 Abs.2 BattG die Pfandpflicht.

Möglichkeit 2: Beim Kauf einer neuen Autobatterie bei einem anderen Händler

In der Regel nehmen die meisten Händler alte Autobatterien beim Kauf einer neuen entgegen. Allerdings ist dies abhängig vom Sortiment. Meist wird dann das Pfand für die neue Batterie angerechnet. Ist dies nicht der Fall, wird auch hier ein Entsorgungsnachweis ausgestellt. In der Regel beträgt das Pfand 7,50 Euro, kann aber bei stark abweichenden Autobatterien variieren.

Möglichkeit 3: Beim Wertstoffhof

Bei den meisten Wertstoffhöfen können ebenfalls alte Autobatterien abgegeben werden. Das Pfand wird nicht erstattet, aber die Entsorgung kann bestätigt werden. Rufen Sie vorher in ihrem Wertstoffhof in der Nähe an und fragen Sie nach dem Ablauf für die Batterieentsorgung.

Möglichkeit 4: Bei einer Werkstatt

Auch die meisten Werkstätten und Reparaturbetriebe bieten an, alte Autobatterien zu entsorgen. Pfand gibt es hier ebenfalls nicht zurück, wird aber teilweise bei neu eingebauten Autobatterien mit angerechnet. Ein Entsorgungsnachweis kann ebenfalls ausgestellt werden.

Darauf ist bei der Rückgabe einer Autobatterie zu achten

Bei der Rückgabe einer Autobatterie sollte Folgendes beachtet werden:

Es dürfen keine äußeren Beschädigungen vorliegen

Die alte Batterie muss gegen Kurzschluss gesichert sein (i.d.R. durch Polkappen)

Beim Transport muss eine Autobatterie gegen Umkippen, Auslaufen und Verrutschen gesichert sein.

Es dürfen sich keine Säurereste an der Batterie befinden.

Fazit:

Die Entsorgung von Autobatterien ist in Deutschland gesetzlich geregelt und erfolgt über ein Pfandsystem. Alte Batterien können bei Händlern, Wertstoffhöfen oder Werkstätten abgegeben werden. Bei der Rückgabe ist ein Kaufnachweis bzw. Entsorgungsnachweis notwendig, um das Pfand erstattet zu bekommen. Fehlt dieser, kann die alte Autobatterie dennoch entsorgt werden. Alte Autobatterien enthalten Schadstoffe und sind recycelbar. Durch das Pfandsystem wird die Rückgabe gefördert und die Umwelt geschützt.