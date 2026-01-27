Rund 120.000 Fahrzeuge sind täglich auf der Bundesstraße zwischen Zuffenhausen und Hedelfingen unterwegs. Ein Nadelöhr auf diesem Abschnitt ist der Leuzeknoten, der sich am gleichnamigen Mineralbad auf der Gemarkungsgrenze zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost befindet und seit mehr als zehn Jahren umgebaut wird. Primäres Ziel der Stadt ist es, dort den Verkehrsfluss zu optimieren, um die hohe Frequenz besser bewältigen zu können.Die intensivste Phase der Verkehrsbehinderungen durch Bauarbeiten, Spurverschwenkungen und Sperrungen ist überstanden. Die Hauptachsen der komplexen Kreuzung sind fertiggestellt, die Fahrspuren und Tunnel in ihrer endgültigen Position weitgehend in Betrieb.