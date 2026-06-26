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  4. VW verschärft Sparkurs – Steht Audi in Neckarsulm vor dem Aus?

Autoindustrie in der Krise VW verschärft Sparkurs – Steht Audi in Neckarsulm vor dem Aus?

Autoindustrie in der Krise: VW verschärft Sparkurs – Steht Audi in Neckarsulm vor dem Aus?
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Wie lange werden in Neckarsulm noch Sportwagen wie der Audi R8 hergestellt? Foto: afp/Thomas Kienzle

Konzernchef Blume will weltweit 100.000 Stellen einsparen und Werke schließen. Laut einem Medienbericht steht auch Neckarsulm auf der Streichliste.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Der Volkswagen-Chef Oliver Blume plant offenbar einen noch massiveren Stellenabbau als bisher bekannt. Laut einem Bericht des „Manager-Magazins“ sollen in dem Konzern in den kommenden vier Jahren weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Dies wäre eine Verdopplung des bisherigen Abbauziels. Damit steht auch das traditionsreiche Audi-Werk in Neckarsulm immer mehr auf der Kippe. Laut dem Bericht werde es zusammen mit drei weiteren deutschen Werken auf der internen Streichliste aufgeführt. Neben Neckarsulm sind auch die VW-Werke in Hannover, Zwickau und Emden betroffen.

 

Allein in Neckarsulm stehen 15.000 Arbeitsplätze zur Disposition. Wenn die aktuelle Modellreihe auslaufe, solle der Betrieb eingestellt werden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf „Insider“. In einem Papier, das Blume im April dem Aufsichtsrat vorgestellt hatte, sollen den betroffenen Standorten „strukturelle Schwächen“ attestiert worden sein. Allerdings gilt die Kostenstruktur in Neckarsulm als vergleichsweise günstig. Zuletzt war dort auch eine neue Lackierung eingeweiht worden.

Zölle verschärfen die Lage

Ein Sprecher von Audi in Ingolstadt wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung zu dem Bericht nicht äußern. Er verwies auf die VW-Zentrale in Wolfsburg. Allerdings hieß es auch von dort, man kommentiere keine internen, vertraulichen Unterlagen. Alles werde in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet, sagte ein VW-Sprecher. Demnach ist am 9. Juli eine richtungsweisende Aufsichtsratssitzung geplant. „Richtig ist, dass die gesamte Automobilindustrie und die Volkswagen Group eine tief greifende ‌Transformation durchlaufen“, sagte der Sprecher.

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In den vergangenen zwölf Monaten habe sich die Entwicklung weiter verschärft. „Neue Zölle, härterer Wettbewerb und stagnierende, teils rückläufige Märkte bedeuten für das Unternehmen derzeit Belastungen in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr“, sagte der VW-Sprecher. Daher müsse der gesamte Konzern seine Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigern. „Das erfordert eine stärkere Fokussierung sowie noch konsequentere Kosten- und Investitionsdisziplin.“

Was wird aus der Beschäftigungssicherung?

Für die Stadt wäre das Aus nach 100 Jahren Autoproduktion in Neckarsulm ein kaum zu verdauender Schlag. Im April hatte der neue örtliche Betriebsratschef Alexander Reinhart noch auf die bestehende Beschäftigungssicherung verwiesen und vor Panikmache gewarnt. Im Rahmen des laufenden Abbauprogramms sind betriebsbedingte Kündigungen im VW-Konzern bis 2030 ausgeschlossen. Bei Audi gilt die Beschäftigungssicherung sogar bis 2033. Es sei deshalb überhaupt nicht klar, ob und wie der Stellenabbau überhaupt umgesetzt werden könne, zitiert das „Manager-Magazin“ den Insider.

Beim Abbau der bisherigen 50.000 Stellen kommt der Konzern allerdings bereits gut voran: Bei der Kernmarke VW waren von 35.000 geplanten Stellen zuletzt bereits 28.000 Austritte vereinbart – sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen. Bei einer Komplett-Schließung von Werken dürfte dies schwierig werden. Eine Entscheidung wird es womöglich am 9. Juli geben, wenn der Aufsichtsrat das Strategiepapier berät. Bis dahin bleibt Neckarsulm in der Schwebe – und die Beschäftigten bleiben in Ungewissheit.

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