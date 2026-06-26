Autoindustrie in der Krise VW verschärft Sparkurs – Steht Audi in Neckarsulm vor dem Aus?
Konzernchef Blume will weltweit 100.000 Stellen einsparen und Werke schließen. Laut einem Medienbericht steht auch Neckarsulm auf der Streichliste.
Konzernchef Blume will weltweit 100.000 Stellen einsparen und Werke schließen. Laut einem Medienbericht steht auch Neckarsulm auf der Streichliste.
Der Volkswagen-Chef Oliver Blume plant offenbar einen noch massiveren Stellenabbau als bisher bekannt. Laut einem Bericht des „Manager-Magazins“ sollen in dem Konzern in den kommenden vier Jahren weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Dies wäre eine Verdopplung des bisherigen Abbauziels. Damit steht auch das traditionsreiche Audi-Werk in Neckarsulm immer mehr auf der Kippe. Laut dem Bericht werde es zusammen mit drei weiteren deutschen Werken auf der internen Streichliste aufgeführt. Neben Neckarsulm sind auch die VW-Werke in Hannover, Zwickau und Emden betroffen.