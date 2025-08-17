Restrukturierung, Unsicherheit, Druck von oben – Führungskräfte geraten zunehmend in Rollenkonflikte. Ein Psychologe klärt auf, was dagegen hilft und wann ein Ausstieg sinnvoll ist.
17.08.2025 - 05:00 Uhr
Die Automobilbranche befindet sich im Umbruch. Bei den Herstellern wie Porsche und Mercedes sowie bei Zulieferern wie Bosch und ZF werden Sparprogramme umgesetzt, Arbeitszeiten verkürzt, Abfindungen angeboten. Führungskräfte stehen dabei vor besonderen Herausforderungen: Sie müssen Maßnahmen kommunizieren, die sie selbst nicht mitgestaltet haben – und gleichzeitig ihre Teams stabil durch die Veränderungen führen.