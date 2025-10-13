Der Mercedes-Chef hofft, dass die Ergebnisse des Autogipfels ein starkes Signal Richtung EU sind. Als Orientierung dient dem Mercedes-Chef China.

Peter Stolterfoht 13.10.2025 - 16:42 Uhr

Zwischenstopp Stuttgart. Nach dem Autogipfel in Berlin und vor der Reise zum Standort Schanghai, ist Ola Källenius mal wieder in seinem Büro in Untertürkheim. Allerdings nur kurz. Unmittelbar vor dem Abflug nach China am Montag macht er sich nämlich noch schnell auf ins Mercedes-Benz-Museum, um den dort stattfindenden Kongress des Fachmagazins „Auto Motor Sport“ zu eröffnen. Dabei stellt der Mercedes-Chef in seinem Begrüßungsstatement, passend zum Reiseplan, die direkte Verbindung zwischen Kanzleramt und China her.