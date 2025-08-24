Die Situation des franko-italienischen Autokonzerns Stellantis in Italien wird immer dramatischer: Die Produktion ist im ersten Halbjahr um mehr als ein Drittel gesunken.
24.08.2025 - 13:59 Uhr
Italiens Autoindustrie ist am absoluten Tiefpunkt angekommen: Im ersten Halbjahr produzierte der franko-italienische Autokonzern Stellantis gerade noch 123 905 Pkw im Land – 33,6 Prozent weniger als 2024. Zählt man die leichten Nutzfahrzeuge dazu, kommt man auf 221 885 Einheiten – 26,9 Prozent weniger als 2024. Die Hoffnungen ruhen nun auf neuen Modellen, die 2026 kommen sollen. Doch die Signale sind nicht positiv.