Automarkt in Europa

Der EU-Automarkt erwischt einen verkorksten Start ins neue Jahr. Besonders heftig trifft es Tesla, die Firma des Tech-Milliardärs Elon Musk.

jbr/dpa 25.02.2025 - 11:53 Uhr

Obwohl in Europa immer mehr Elektroautos angemeldet werden, sind die Neuzulassungen des US-Elektroautopioniers Tesla im Januar eingebrochen. Wie der europäische Herstellerverband Acea in Brüssel mitteilte, ging ihre Zahl um die Hälfte auf 7.517 Autos zurück. Der Volkswagen-Konzern behielt im Januar seine Marktführerschaft in der EU mit einem Anmeldeplus von knapp 6 Prozent auf fast 230.000 - auch wenn von der VW-Tochter Porsche AG weniger Autos neu zugelassen wurden.