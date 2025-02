Der Rechtsstreit um die Porsche-Betriebsratswahlen vor drei Jahren hat nun Konsequenzen in Zuffenhausen: Der Betriebsrat hat seinen sofortigen Rücktritt beschlossen. Dies habe nichts mit der wirtschaftlichen Lage zu tun, wird betont.

Matthias Schiermeyer 12.02.2025 - 14:45 Uhr

Der Betriebsrat des Automobilbauers Porsche in Zuffenhausen, Ludwigsburg und Sachsenheim ist am Mittwoch kollektiv zurückgetreten – um vorgezogene Neuwahlen zu ermöglichen, wie es heißt. Bis dahin, also Anfang Juli, bleibe die Arbeitnehmervertretung „mit allen Rechten und Pflichten im Amt“. Vorsitzender des 41-köpfigen Betriebsrats ist Harald Buck.